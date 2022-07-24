非常律師禹英禑｜姜其永出道13年遇人生角色　原來更是隱形富豪？

朴恩斌和姜泰伍主演的《非常律師禹英禑》正在熱播當中，其中飾演「鄭明錫」的姜其永憑着暖心的上司人設，吸引到大批女觀眾的眼球，大少人都稱這是他出道13年來的人生角色。



姜其永憑「鄭明錫」一角俘虜女心，更獲讚是人生角色。（劇照）

1983年出生的姜其永現年38歲，2009年才出道的他，2012年正式通過韓劇《順藤而上的你》登上熒幕。雖然他出演過的作品中包括不少人氣劇，如《Oh 我的鬼神大人》、《W－兩個世界》、《舉重妖精金福珠》和《隧道》等，但總是飾演配角的他並沒有成功獲取關注。有「最強綠葉」之稱的姜其永更經歷了長達9年的無名時期，甚至因此患上了恐慌症。

姜其永無名時間拍過多部劇集，就連廣告也多達100個。（網上圖片）

直至2018年一部《金秘書為何那樣》，姜其永在當中飾演朴敘俊好友「朴佑植」，憑着幽默的角色成功突圍而出，同時進一步打開知名度。今年通過《非常律師禹英禑》展示出有別於搞笑的知性一面外，演技亦獲得一致好評，出道13年終於遇上難得的人生角色。

通過《金秘書為何那樣》，姜其永成功打開亞洲知名度。（IG/@booboo2injo）

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姜其永2019年與交往3年的圈外女友結婚，雖然當時他正值事業人氣起飛，但愛妻的他仍決定大方認愛。2021年兩人誕下一子，不少最近才認識姜其永的觀眾都驚訝，長着一臉童顏的他竟已是人父。姜其永不時在IG上傳兒子的照片，流露出滿滿的父愛。此外，姜其永與岳母關係十分好，對方不時會在他拍攝時送上咖啡車應援，因而又有「國民女婿」的別名。

姜其永2019年結婚，現時已是一子之父。（網上圖片）

提到姜其永， 不得不提他位於京畿道龍仁的豪宅曾多次上報。姜其永現時居住的豪宅相當氣派，外觀猶如藝術館一樣，被形容是有錢的富二代品味。從姜其永公開其愛犬的照片中可見，大屋內部相當寬敞，就連他的婚禮也在大宅內舉行，加上全白色設計給人簡潔的感覺，絕對是隱形富豪一名！

姜其永豪宅相當氣派，是隱形富豪一名！（網上圖片）

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