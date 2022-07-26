BTS防彈少年團師妹NewJeans強勢出道　 平均年齡只有16歲

繼LE SSERAFIM後，新女團「NewJeans」亦將帶着BTS防彈少年團師妹之名出道。組合由曾是少女時代及f(x)等人氣女團的幕後功臣，前SM娛樂創作總監閔熙珍一手打造，因此未正式出道已備受關注。



NewJeans將於8月1日正式出道。（ADOR）

「NewJeans」由5位成員組成，包括韓國成員MINJI、HAERIN、HYEIN、越南成員HANNI和韓澳混血DANIELLE，年齡僅18至14歲。組合寓意就像新的牛仔褲一樣，怎樣穿也不會有膩的感覺，展示出10多歲少女的自然魅力。「NewJeans」將於8月1日正式出道，日前官方已公開了主打歌《Attention》和《Hype Boy》的MV，5位成員快速引起關注，今天就率先了解一下5人的背景。

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MINJI一亮相網民就被她的清純吸引住。（ADOR）

1.MINJI金敏智

韓國成員MINJI於2004年出世，曾在JYP娛樂及Source Music擔任練習生，一亮相網民就被她的清純吸引住。她出道前曾出演BTS防彈少年團《Permission to Dance》MV，有指MINJI初中時已以美貌而聞名，曾在轉學時引起一陣轟動，是組合門面位置的有力人選。

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HANNI是第二名在韓國出道的越南人。（ADOR）

2.HANNI范玉欣（譯名）

看似是韓國人HANNI其實是第二名在韓國出道的越南人，2004年生的她仍未足18歲，不少K-Pop迷都被她在MV中的雙馬尾造型驚艷到。HANNI通過2019年HYBE娛樂全球選秀，在韓國擔任了2年半練習生，出道前與MINJI一同出演過BTS的MV。

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韓澳混血兒DANIELLE的外貌是暫時最有辨識度。（ADOR）

3.DANIELLE牟智慧

2005年生DANIELLE是韓澳混血兒，她的外貌是暫時最有辨識度的一位。她於2011至2012年曾擔任兒童模特兒，參與過《神話放送》等節目，甚至有個人粉絲俱樂部。其後DANIELLE到澳洲生活，直至2020年再次回到韓國開始練習生生活，僅2年多就成功出道。

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HAERIN擁現時人氣很高的貓咪相。（ADOR）

4.HAERIN姜海粼

韓國成員HAERIN於2006年出生，是暫時網上最少資料的一位，她擁現時人氣很高的貓咪相，因而備受關注。有指HAERIN自少學習韓國傳統曲藝盤索里，因此又有「音色仙女」之稱。她自我介紹時提及自己是充滿好奇心的人，有待粉絲發掘更多她的魅力。

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HYEIN只有14歲，是組合的忙內成員。（ADOR）

5.HYEIN李惠仁

2008年生的HYEIN今年只有14歲，是組合的忙內成員，根據韓國未成年藝人保護法，直至2023年4月20日前她都不能進行晚上10時後的行程。HYEIN出道前曾以童星出份活動，參與過《口袋TV》等節目，有着一定知名度。雖然是隊中忙內，但她卻散發着與年齡不乎的成熟和幹練感。