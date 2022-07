BTS防彈少年團近年享全球性的國際級高人氣,近日他們宣布將於Disney+合作,計劃推出5部重磅節目。除了有原創紀錄片紀錄住7位成員的日常外,更會以4K形式重溫組合疫情後的首場洛杉磯演唱會。



BTS防彈少年團宣布將與Disney+合作推出5個新節目。(Disney+)

BTS防彈少年團所屬公司HYBE與Disney+宣布合作,推出5部以二十一世紀流行天團為題的影視作品,包括暫時已公開的 《防彈少年團:Permission to Dance on Stage洛杉磯演唱會》(暫譯)、《IN THE SOOP:友情旅行》和 《防彈少年團紀念:BEYOND THE STAR》(暫譯);其中原創紀錄片《防彈少年團紀念:BEYOND THE STAR》,將記錄BTS 9年來不可思議的崛起歷程。節目收錄大量組合的音樂作品及影片片段外,亦會包括7位成員間的私下日常、想法和計劃,讓粉絲進一步近距離接觸偶像。

《IN THE SOOP:友情旅行》將首先於本月22日在Disney+獨家上線。

