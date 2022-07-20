LE SSERAFIM金佳覽出道僅兩個月　因霸凌爭議被解約兼踢出團體

戴住「防彈少年團師妹」光環出道的韓國新人女團LE SSERAFIM，於今年5月正式出道前爆出成員之一的金佳覽（前譯：金佳藍）有霸凌黑歷史，雖然其經紀公司HYBE娛樂多次否認，並聲稱金佳覽才是校園欺凌的受害者，但卻於LE SSERAFIM出道僅半個月時宣布中斷金佳覽的活動，又表示「公司將於調查後盡快發布對成員爭議的說明」，LE SSERAFIM至今都是五缺一。事隔兩個月，HYBE今日（20日）正式宣布與金佳覽解約，又指LE SSERAFIM將會以宮脇咲良、金采源、許允眞、Kazuha和洪恩採五人體制活動。



金佳覽將退出LE SSERAFIM，並與HYBE解約。（star1）

HYBE和旗下子公司Source Music今日出聯合聲明，宣布終止與金佳覽的專屬契約：「因金佳覽相關爭議給包括粉絲在內的很多人帶來了不便，對此真心道歉。今後LE SSERAFIM 將以五人體制進行活動。本公司將會盡最大的努力支持藝人們持續成長，謝謝大家。」官方網頁上的金佳覽個人資料亦即時被下架。

LE SSERAFIM本來是六人女團。（Instagram：@le_sserafim）

出道半個月已經改成五人體制。（Twitter：@le_sserafim）

現年16歲的成員金佳覽被網友爆料指中學時排斥同學、食煙喝酒、遇到不打招呼的後輩就找麻煩等黑歷史在網路上引發熱議。HYBE立刻出面否認，稱金佳覽不是加害者反而是受害者，還表示會對不實言論提告。後來受害人的委任律師再公開更多欺凌事件的細節，透露受害人因經紀公司的否認而受到二度傷害試圖輕生，要求經紀公司修正說法並道歉，又公開金佳覽初中時期的校園暴力處罰通知書，網路風向多偏支持受害人，要求經紀公司將她退團。

官方網頁上的金佳覽個人資料亦即時被下架，剩下五個成員的個人資料。（LE SSERAFIM官網）

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