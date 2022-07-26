東張西望｜賤男欺騙十多位女士發生關係　偷拍床上過程令人髮指

今日（26日）的《東張西望》講到一位男士在交友程式上欺騙多位女士的感情，更同時踏10多船，更未得到女事主的同意下偷拍二人的床上過程，行為令人難以接受。

《東張西望》講到一位男士在交友程式上欺騙多位女士的感情 (節目截圖)

賤男網上自稱39歲，於醫院任職化驗師，身高有177cm，根據他放出來的資料的確會令人覺得條件十分好，所以受害人亦誤中伏，誤墮甜蜜陷阱。一位受害人Amy約賤男見面，但賤男十分急進，第一次見面就指晚飯過後無所事事，問Amy上不上他家，更指賤男未得同意下偷拍「床上片段」，Amy說 :「佢話自己好窮 ，可唔可以養埋我。」Amy又指賤男很喜歡模仿張學友唱歌，更叫Amy在唱歌程式中為他留言打氣，同時亦揭發賤男一腳踏十多船。

賤男網上自稱39歲，於醫院任職化驗師 (節目截圖)

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Amy在程式中見到同時多人為賤男打氣，所以私下向她們了解，才知道全部都是賤男的女朋友，於是便有苦主群組出現。她們最後拆解了賤男的圈套，才制止了金錢上的損失，更得知原來賤男已經結婚，雖然已與老婆分居，但仍未正式離婚，苦主們覺得太無恥要揭發這人的惡行。節目組再借用粉絲之名約賤男見面，賤男稱自己其實不太知道這群受害人的名字，更說 :「不用付出便可有收穫。」