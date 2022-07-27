譚俊彥榮升藝訓班講師教金像男配馮皓揚做戲：利用空氣嘅流通放鬆

「雙料視帝」譚俊彥（Shaun）日前現身將軍澳電視廣播城，偕擁豐富演出經驗的前香港演藝學院副教授羅冠蘭，為本年度無綫藝員訓練班擔任客席講師，與來自香港、內地及馬來西亞學員分享演戲心得。Shaun即場傳授演喊戲心得，他先是幽默地解釋何謂「假喊」拉近與學員距離，再強調喊戲重點是要放鬆︰「我會用（演戲時）對手畀我嘅刺激，我會望住我嘅對手、利用空氣嘅流通你先放鬆到，慢慢你就Feel到對眼Hold唔住啲眼淚……其實你覺得自己好多眼淚咩？鏡頭上睇唔到，所以控制住唔好講嘢，到最後先望住對手講對白。」譚俊彥一邊說一邊瞬間眼泛淚光，睇到一眾學員紛紛驚嘆兼拍掌。

譚俊彥榮升藝訓班講師。

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剛剛憑《媽媽的神奇小子》奪得《第四十屆香港電影金像獎》最佳男配角的馮皓揚（羊羊），也加入了今年的TVB藝員訓練班，換言之他可以得到譚俊彥授戲，獲益肯定不少。

馮皓揚首次拍電影，便入圍最佳新演員及最佳男配角兩個演技獎，最終贏得男配一獎。（梁碧玲 攝）

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事後Shaun與羅冠蘭齊齊接受無綫娛樂新聞台訪問，羅冠蘭對Shaun讚口不絕：「佢對初心堅持、對熱愛表演嘅尊重，令我覺得好感動，所以我好錫佢。」談到阿Shaun年初憑劇集《換命真相》連奪視帝及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，羅冠蘭指Shaun至今仍保持謙卑性格，她續指：「相信有啲人唔係特登，但好易會『浮（囂張）』咗，但我從來冇感覺過佢驕傲。」聽罷Shaun即笑住謙稱：「我未成功㗎！我未成功㗎！我要繼續努力，好多地方都可以做得好啲，仲有好多嘢要學。」談到於演藝學院執教多年，羅冠蘭自認是「嚴師」，故對藝訓班學員甚有要求，「對於短期訓練，唔嚴厲喺短時間裏面係冇辦法迫到佢哋嘅小宇宙出嚟。」

羅冠蘭對Shaun讚口不絕。

今年藝訓班同學仔。（官方相片）

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