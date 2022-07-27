羅敏莊帶女兒移居泰國　讀哈羅國際慳好多：校舍有湖大到不得了

近年不少藝人移居海外，早在2016年在泰國置業的羅敏莊與陳國邦，籌備多年終出發移居泰國。羅敏莊上載與10歲囡囡陳禛身處機艙的照片報平安：「到埗！多謝大家支持和關心！我和陳禛都會努力學習！」]

羅敏莊與陳國邦育有一女陳禛，年紀輕輕已表演慾甚強。（IG：@mimilomanchong）

經常舉家泰遊的羅敏莊，早在2016年以三百多萬，於曼谷市中心購入800多呎住宅，計劃五六年後移居當地，甚至主動搵地產商合作並開設專頁「我要睇樓團」，為移居泰國作好準備。原來羅敏莊與陳國邦當年到泰國旅遊時，順道參觀當地學校一見傾心，她曾接受訪問時《香港01》訪問時表示：「去過當地學校睇，校舍有湖、6個網球場，大到不得了，小朋友有個開心童年影響一世，雖然因國際學校關係，學費同香港差不多，但起碼少了一筆入場費，加上全部都係英籍老師，我覺得成件事都可行。」

羅敏莊與女兒陳禛飛抵泰國。（羅敏莊FACEBOOK）

香港部分國際學校推出提名權、債券等，供家長以私人或公司名義購買，持有人可獲優先面試的資格，入場費由20萬到500萬不等。陳禛在香港本就讀英基啟新書院，到泰國將入讀國際學校「Harrow International School Bangkok」，一年學費約港幣17萬，加埋寄宿費約港幣11萬，比起香港讀國際學校經濟得多。

羅敏莊女兒陳禛在香港本就讀英基啟新書院，到泰國將入讀國際學校「Harrow International School Bangkok」。（Harrow International School Bangkok官網）