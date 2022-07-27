謝東閔入行12年終首擔男一　唔同孔德賢爭戲份：冇去分邊個男主角

無綫（TVB）藝人謝東閔同孔德賢8月開拍搞笑小品《本尊就位》，入行12年的謝東閔終於一嘗心願，孖住入行5年的孔德賢做男一，而女主角則是TVB 26歲力捧「小花」陳嘉慧。



謝東閔。（IG：@brian_tsetse）

謝東閔今次飾演神仙，與陳嘉慧譜出一段神仙戀，首擔「男一」謝東閔的坦言壓力不大，並受訪表示想同後輩合作，擦出火花。他接受《香港01》訪問時表示，同孔德賢是「機友」，曾收工一齊組隊相約玩網絡遊戲。到底誰是男主角？謝東閔坦言二人戲份差不多，「冇去分邊個係男主角。」

入行多年上位，謝東閔會否覺得苦盡甘來？他坦言：「一路以嚟公司都好錫我，畀好多機會我，拍戲、做主持，諗吓做咩角色咁。」近年謝東閔以奸角形象入屋，例如《殺手》中的Parker及《金宵大廈2》的記者「大界」，問會否怕被定型，他笑指：「定型就唔會俾我拍呢個（《本尊就位》）角色啦！」

謝東閔在《殺手》中是終極大反派，一向斯文柔弱的他搖身一變成變殺人魔，令人大感驚喜。（Instagram@brian_tsetse）

新人孔德賢則感恩公司給予機會，終於達成做男主角的目標，並坦言「會做好人，再做好戲。」孔德賢坦言會將壓力轉化為動力。談起謝東閔，孔德賢稱讚他既友善又錫後輩，他又指同陳嘉慧一齊拍攝《你好，我的大夫》合作愉快。

孔德賢（Danny）。（陳順禎攝）

陳嘉慧飾演年僅18歲的妓女，與孔德賢、謝東閔譜出一段三角戀，未做過民初角色的陳嘉慧感到興奮，又自言「麻甩」的她要增強女人味。黃嘉樂則飾演大反派，後輩超前上位做主角，黃嘉樂無所謂，認為角色不分大小，他說：「公司派乜咪做乜。」

陳嘉慧（Erica）（IG@001ericackw）

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