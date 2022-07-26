評論 | 劉德華做頒獎禮表演嘉賓幾好睇　但有一點令表演失色

撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）和香港電台首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》剛圓滿結束，其中最大亮點必定是重量級人馬劉德華與一眾新生代歌手大合唱《如果有一天》。

劉德華率領一眾新生代歌手大合唱，但就已足夠？（節目截圖）

華仔本身魅力無須懷疑，可惜本身表演卻欠吸引力，更有人話睇到想熄電視，其中最大問題是頒獎禮的鋪排欠缺心思，而內容才是表演的靈魂所在。

郭富城只係賣勁歌熱舞就好好睇。（節目截圖）

說到近年巨星的精彩表演，郭富城於2018年的《第40屆十大中文金曲－我和你音樂會》演唱《對你愛不完》、《狂野之城》、《唱這歌》，高質素的勁歌熱舞炒熱全場氣氛。同年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2017》主題是「叱咤30周年，為明日回憶」，商台安排在大熒幕上回顧叱咤每年得獎歌手，林海峰做旁白道出30年的心聲，陳奕迅則歌聲導航，唱出他在「叱咤」得獎的第一首歌曲《我的快樂時代》作為這段旋律開首，隨後又唱出《陀飛輪》、《葡萄成熟時》等多首經典歌曲，歌迷亦隨住音樂一同憶想一路陪伴長大的流行歌。

陳奕迅、林海峰和何秉舜在叱咤頒獎禮回顧30年來得得獎歌手和流行曲。（節目截圖）

即使去年歌神張學友為《2021香港小姐競選決賽》擔任表演嘉賓，一連演唱《春風秋雨》、《李香蘭》、《愛是永恆》三首歌，安排管弦樂團伴奏，與張學友的天籟之聲亦相當配合，音樂性尤其突出。

張學友去年亮相港姐決賽，背後有隊管弦樂團。（節目截圖）

反觀今次金曲獎，華仔表演固然是品質保證，提高觀眾追看慾，華仔唱到最後向後輩揮手，寓意下一代承傳上一代的音樂精神，並鼓勵後輩向前走，但美中不足的是，新生代歌手站在華仔背後似是陪襯，後生女唱《 漫步人生路》又不太適合，不如只安排炎明熹、姚焯菲兩人與華仔合唱，後生一輩唱更貼近時下年輕人心聲的歌，可能「傳承」意味更濃，也不會浪費華仔的魅力。

TVB與香港電台合辦金曲獎出席歌手：

+6

金曲獎缺席而有獎的歌手：

+5
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