泥鯭曾與圈外女友訂婚曬戒指後分手　陪黃心穎度低潮獲讚有情有義

藝人黃心穎自從2019年「安心事件」後便消失幕前，最近黃心穎終於與舊公司無綫電視（TVB）解約，回復自由身。感情方面，黃心穎早於2020年便傳出戀上樂隊RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭），有指二人已發展到同居階段，近日黃心穎終認戀泥鯭，問到有無結婚打算，黃心穎指暫時以工作為先。



「安心事件」令黃心穎演藝事業一沉不起，今承認最近已同TVB解約。（IG@jacquelinebwong）

在黃心穎之前，泥鯭有一位拍拖多年的圈外女友阿欣，泥鯭於2017年頭向阿欣求婚成功，更一反低調風格，捉實女友隻手曬戒指，兩人到西貢影婚紗相，羨煞旁人。及至2019年，泥鯭與阿欣依然愛得甜蜜，曾被拍到拖手行街。

泥鯭與未婚妻阿欣於2019年分手，兩人曾曬出戒指合照。（IG圖片）

正當外界以為泥鯭「坐定粒六」升呢做人夫之際，泥鯭卻遲遲未有宣布婚期。到了2020年，泥鯭卻被拍到與黃心穎一同行寵物店，過從甚密，令黃心穎再戀人夫的傳聞甚囂塵上！泥鯭護花心切，爆出早於2019年年尾已同未婚妻分手，並直認單身，而黃心穎則解釋是剛認領了唐狗，於是找有養唐狗經驗的朋友一齊購買用品。

黃心穎認戀泥鯭。（IG@jacquelinebwong）

泥鯭與黃心穎傳出緋聞後，有人翻出「電台主持到訪心穎香閨」的新聞，猜測有「翻版林海峰」之稱的泥鯭很大可能是事件中的男主角。又有犀利網友「考古」發現早於2016年黃心穎就在Instagram曬出有泥鯭身影的合照，原來二人早有交集。

黃心穎和泥鯭早有交集！（IG@jacquelinebwong）

實際上泥鯭一向是好男友代表，早前黃心穎被拍到時，泥鯭在旁守護，顯得小心；他又陪伴黃心穎走過低谷，不時與黃心穎一同放狗散心，又一齊帶唐狗到診所做絕育手術，更不避嫌回到黃心穎住處，跟出跟入，獲讚有情有義，非常貼心。而黃心穎曾分享心靈雞湯，文中寫道：「有的人原來真的很疼愛你，就算三更半夜都會陪著你，給你噓寒問暖，有情有義」，似乎暗地感謝男友付出。

泥鯭也在數年前領養唐狗。（IG@rubberband）

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