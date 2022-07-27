向佐疑背郭碧婷出軌N次　向太曬紗布相網友洗版鬧：叫你兒子道歉

向佐早前被爆疑趁太太郭碧婷哺乳期間出軌N次，一段女網紅疑似沒穿衣服，僅用棉被遮住身體的片段曝光，對話截圖中女網紅表示：「寶，向佐要我去找他，他來上海了」、「不過我不想去了，他結婚又有小孩了，以前的就讓他過去吧」向太陳嵐出面為兒子澄清，指控爆料者「亂講」，更揚言要找律師起訴。



向太好錫新抱郭碧婷。(微博圖片)

向佐疑似N次出軌早已再內地網絡發酵。上周五（22日）向太於微博Post出多張手術後眼睛包紗布自拍照，她發文道：「兩年多的疫情一直靠iPad手機工作所以散光很厲害，去裝了人工晶片。我們現在關注的疫情所以每日一檢。我是摩羯座哈哈哈！太多太多誤解讀，刪除掉了。下次再說魔蝎女的好處是甚麼」。

網友在向太的帖文下用留言狂洗版。有網友不理解向太的發文內容：「牛頭不對馬嘴的感覺......說半天也沒搞清楚想說甚麼」。有不少網友為郭碧婷抱不平說：「叫你兒子出來道歉」、「注意郭碧婷也是魔蝎座的，她也會黑化」、「所以你兒子出軌了沒有」。

有人相勸道：「雖然他是你兒子，但大家都是女人，嫁到你家你就多真心一點對待她吧，你兒子從小又沒有吃過甚麼苦，用不着心疼他到那種地步，萬一實錘了網友可得罵死」、「關注一下郭碧婷的情緒吧......不是還在哺乳期嗎，別產後抑鬱了」

向太PO包紗布照，卻被網友留言洗版講到向佐疑似出軌一事。（陳嵐微博圖片）

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