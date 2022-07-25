向佐趁郭碧婷哺乳期出軌瘋傳 向太微博揚言要報仇卻因1關鍵刪po
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
郭碧婷與向華強之子向佐婚後育有兩女，大陸娛記「推理君江小宴」近日發文寫下「向佐約會美女同回男方婚房超親暱」，並附上多張照片。
【圖輯】向佐偷食有相為證？點圖放大看大陸狗仔隊「江小宴」公開的疑似出軌照（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
事件氣得向太（陳嵐）寫下長文怒批，揚言要報仇，沒想到不到一日就刪文：「太多太多誤解讀，刪除掉了。下次再說山羊女的好處是什麼」，不願再聊爆料。
不過向太突然不發文，引發網友議論，還另外詢問：「所以出軌是真的嗎」、「雖然他是你兒子，但是大家都是女人，嫁到妳家妳就多真心一點對待她吧」。然則向佐雖然深陷出軌疑雲，卻從頭到尾未出面，皆由媽媽代為回應，也被不少網友批評：「叫向佐出來道歉，不要躲在老娘的庇護下不發聲，算什麼男人」、「兒子的事怎麼都由妳來回答？兒子呢？」。
【相關圖輯】點圖放大看更多「向佐全家福」👇👇👇
+23
向佐疑出軌對老婆鬧情緒畫面翻Hit 郭碧婷被嚇哭當眾委屈落淚向佐偷食？被陸娛記直擊帶女入房「親密互動有相為證」向太咁回應向佐現身北京名牌醫院 傳因台灣疫情嚴重郭碧婷改地點生B王祖賢息影18年突然復出？ 驚現向佐夫婦主演新片向佐告白「生命中最重要兩個女生」 郭碧婷遮肚飄孕味疑有第二胎郭碧婷飄孕味被傳懷二胎 向佐曾表白：期待下一個寶寶
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】