向佐趁郭碧婷哺乳期出軌瘋傳　向太微博揚言要報仇卻因1關鍵刪po

郭碧婷與向華強之子向佐婚後育有兩女，大陸娛記「推理君江小宴」近日發文寫下「向佐約會美女同回男方婚房超親暱」，並附上多張照片。



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事件氣得向太（陳嵐）寫下長文怒批，揚言要報仇，沒想到不到一日就刪文：「太多太多誤解讀，刪除掉了。下次再說山羊女的好處是什麼」，不願再聊爆料。

不過向太突然不發文，引發網友議論，還另外詢問：「所以出軌是真的嗎」、「雖然他是你兒子，但是大家都是女人，嫁到妳家妳就多真心一點對待她吧」。然則向佐雖然深陷出軌疑雲，卻從頭到尾未出面，皆由媽媽代為回應，也被不少網友批評：「叫向佐出來道歉，不要躲在老娘的庇護下不發聲，算什麼男人」、「兒子的事怎麼都由妳來回答？兒子呢？」。

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