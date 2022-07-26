神探大戰 | 韋家輝舊作《神探》再掀熱議　內地刪改多處淪俗片？

由劉青雲、蔡卓妍、林峯等主演的電影《神探大戰》上映後評價不一，令不少影迷再次談起2007年韋家輝、杜琪峯執導的佳作《神探》，當年獲得了8項香港電影金像獎提名，雖然最終只獲得「最佳編劇」，但絕對是很多影迷心中的經典之作。然而，2008年在內地上映後，相較於香港大獲全勝，內地刪減了大量血腥鏡頭，以及改寫結局，比港版少了9分鐘左右，被不少網友指「活生生剪成爛片」，失去了很多精髓之處。



《神探》口碑不俗。（劇照）

劉青雲割耳特寫

高雄在片中飾演劉青雲的上級，在他退休後，劉青雲割下自己的耳朵送給他作為禮物，由割耳到流血，再到劉青雲將耳朵遞給對方，全程都有特寫；而內地版僅有劉青雲拿著刀準備割耳，沒有過程。

劉錦玲站著小便

劉青雲飾演的陳佳彬能夠看的人心中的「鬼」，他看穿林家棟內心的「七隻鬼」面無表情吹著口哨，大搖大擺地走在街頭，並跟蹤其進入廁所。先是「無知鬼」（林雪飾）在小便，在劉青雲故意挑釁、對著他小便後，「無知鬼」便變成了劉錦鈴飾演的「智慧鬼」，一個沉著冷靜、身穿西裝的女人站著小便；內地版只有林雪小便的鏡頭。

除此之外，原片全程都留給觀眾自行理解，獨立思考，而內地版在很多位置增加了畫外音，給出一個既定「答案」，難免導致觀眾先入為主，缺乏思考和理解。

畫外音解釋男警員「八婆性格」

劉青雲答應幫安志杰查案後，到西九龍重案組搜集資料時，他看到一位男警員心中的「中年女性」對自己極度不信任，說話尖酸刻薄，不停罵自己以表不滿。其後劉青雲走上前，該男警員表面唯唯諾諾，劉青雲即刻用頭撞倒對方，此時男警員與中年女性形象及聲音不停切換，頗有新鮮感，令觀眾發揮想象；而內地版則靠劉青雲的一個畫外音，在一開始以心理活動解釋了「這個男人原來有一個八婆性格」。

樹立正確科學觀

在劉青雲用頭撞倒男警員後，他走到安志杰耳邊說：「我有見到人心入邊嘅鬼」，之後便走了，畫面切換到下一場景；內地版則在劉青雲走後，又加了一句畫外音：「不過你也要相信我的科學分析。」

解釋林家棟七種性格

劉青雲與安志杰在車內跟蹤嫌疑人林家棟時，安志杰看到的是林家棟一個人，他一邊走一邊吹口哨，非常得戚，而在劉青雲眼中，看到的是七個人，當中有男有女。在下車後，林家棟察覺有人跟蹤自己，便停下來與劉青雲對望，此時又是七個人，這一大段畫面都沒有對白，直到後來在廁所劉青雲挑釁林家棟被暴打之後，才揭曉他有七隻（鬼）；而內地版在車內跟蹤時，便有劉青雲的心理活動畫外音：「哇，他有多種人的性格，有男有女將會很對付。」在吃飯時，林雪扮演的「無知鬼」出現，點了很多菜，畫外音又解釋：「這個胖子就是他貪吃的性格。」毫無懸念。

改寫結局

而最影響整套電影的，就是內地改寫結局，將警察編故事脫身，改做打電話自首。

劉青雲拿走了安志杰的配槍，向同為警察的女友Gigi（李彩寧飾）要了配槍，之後與南亞人、林家棟、劉青雲展開槍戰，南亞人手中是林家棟的槍，林家棟用李國麟的槍殺了南亞人，劉青雲拿著安志杰的槍殺了林家棟，安志杰拿著女友的槍殺了劉青雲，四人中只有安志杰存活，但為了自保，於是他便開始換槍，偽造現場擺脫嫌疑，之後再打電話給李彩寧：「我攞返支槍，仲破咗案，但係出咗小小事，我開過你支槍，所以你一定要喺現場。」

原版安志杰試圖擺脫嫌疑。（視頻截圖）

內地版在劉青雲殺了林家棟後，馬上轉身倒地，刪除了安志杰換槍情節，而是打電話自首：「我殺了人，我要自首。」