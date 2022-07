吳彥祖曬35本早年雜誌封面帥氣有型　微博配文又因翻譯鬧笑話？

47歲吳彥祖(Daniel)一直是不少影迷心目中的男神,雖然近年出現髮際線後移的情況,但依然帥氣有型,時常在社交平台分享生活點滴,深受網友喜愛。



吳彥祖時常分享生活。(Instagram@thatdanielwu)

今日(27日)凌晨,吳彥祖在IG與微博曬出多年來拍攝的雜誌封面,一本一本揭畀大家欣賞,除了單人之外,還有與楊采妮、鍾欣潼、周迅等女星的雙人封面,風格各異,相當有型。他配文道:「Cleaning out my parents house and found all the stuff they had saved over the years. Here’s a stack of my magazine covers. My hair had many looks over the years!(在清理父母房子時,找到多年來他們保存的東西,這是一堆我拍攝過的雜誌封面,那些年我的髮型很多變!)」

吳彥祖一本一本揭畀大家睇,非常有心,陳法拉留言大讚。(IG截圖)

然而,吳彥祖在微博的發文卻有所出入,變成了「這個時候我的頭髮看起來也很多的!」因此不少網友以為他是擔憂自己的髮際線,紛紛留言笑言:「你沒有眉毛都是帥的啦」、「哈哈哈哈哈 就算沒頭髮也帥」、「阿祖收手吧!你現在也很帥」等。

吳彥祖微博最後一句寫作了「這個時候我的頭髮看起來也很多的!」令網遊哭笑不得。(微博截圖)

其實早前吳彥祖曾在微博發文表達看見女兒打耳洞的心情,由於語句生硬,且空白很多,網友猜測他是用翻譯工具將英文譯為中文所致,因此今次看了IG原文的網友也指微博應該是翻譯錯誤。

吳彥祖微博幾乎都是中文,非常有心。(微博截圖)