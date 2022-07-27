吳彥祖曬35本早年雜誌封面帥氣有型　微博配文又因翻譯鬧笑話？

47歲吳彥祖（Daniel）一直是不少影迷心目中的男神，雖然近年出現髮際線後移的情況，但依然帥氣有型，時常在社交平台分享生活點滴，深受網友喜愛。



吳彥祖時常分享生活。（Instagram@thatdanielwu）

今日（27日）凌晨，吳彥祖在IG與微博曬出多年來拍攝的雜誌封面，一本一本揭畀大家欣賞，除了單人之外，還有與楊采妮、鍾欣潼、周迅等女星的雙人封面，風格各異，相當有型。他配文道：「Cleaning out my parents house and found all the stuff they had saved over the years. Here’s a stack of my magazine covers. My hair had many looks over the years!（在清理父母房子時，找到多年來他們保存的東西，這是一堆我拍攝過的雜誌封面，那些年我的髮型很多變！）」

吳彥祖一本一本揭畀大家睇，非常有心，陳法拉留言大讚。（IG截圖）

然而，吳彥祖在微博的發文卻有所出入，變成了「這個時候我的頭髮看起來也很多的！」因此不少網友以為他是擔憂自己的髮際線，紛紛留言笑言：「你沒有眉毛都是帥的啦」、「哈哈哈哈哈 就算沒頭髮也帥」、「阿祖收手吧！你現在也很帥」等。

吳彥祖微博最後一句寫作了「這個時候我的頭髮看起來也很多的！」令網遊哭笑不得。（微博截圖）

其實早前吳彥祖曾在微博發文表達看見女兒打耳洞的心情，由於語句生硬，且空白很多，網友猜測他是用翻譯工具將英文譯為中文所致，因此今次看了IG原文的網友也指微博應該是翻譯錯誤。

吳彥祖微博幾乎都是中文，非常有心。（微博截圖）