東張西望｜賤男現身承認偷拍床片　揭10多名女受害人用同一性玩具

今日（27日）的《東張西望》繼續昨日（26日）涉騙財騙色的賤男，多位受害人組成群組開了一個假帳號與賤男聯絡，以粉絲之名向賤男請救及套取資料。

多位受害人組成群組開了一個假的帳號與賤男聯絡（節目截圖）

多位受害人透過社交程式找出十多名受害者，在大家的對話中找到約20-30段的私密影片出來，她們認得出片段的背景都在賤男的家中拍攝。受害人更透露賤男與她們之間的私密玩具都是同一個，令她們十分擔心，所以一同去了做身體檢查。受害人Amy指自己曾打算報警處理，但警方問她是否以受害人身份報案，若以受害人身份就要公開片段，因為怕被公開，所以不了了之。其中一位受害人指全部有上過賤男家中的女生都有被偷拍過影片，而賤男亦曾恐嚇其中一位女生，要她說出誰是「二五仔」，否則把二人的私密片段公開。

賤男亦曾恐嚇其中一位女生，要她說出誰是「二五仔」，否則把二人的私密片段公開（節目截圖）

《東張西望》節目組化身粉絲約賤男出來，藉口向他請教，但賤男的警覺性十分高，直言節目組在偷拍他，但一談到認識女生，他就明顯放下介心。更談到自己拍片沒有問題，流出方面才有問題，但律師指，如果未得女方同意，自己進行拍攝，而與私密部位有關，就已經構成「窺淫罪」。

《東張西望》節目組化身粉絲約賤男出來（節目截圖）

賤男承認近半年有與約40-50人有聯絡，更稱自己因為自己搬了出來覺得悶，所以認識新朋友，更指《東張西望》主持王嘉慧向賤男質問他專選擇有錢的人來欺騙？賤男回應：「我無呃人錢！食餐飯食得你幾多？我唔覺得係呃！」當問到有否偷拍過受害人的片段時，賤男：「我唔記得！可能有！」而問到為什麼要拍她們的片段時，賤男突然安靜了：「其實我已經delete晒！」等於間接承認了有拍過她們的片段。

賤男承認近半年有與約40-50人有聯絡（節目截圖）

賤男在接受《東張西望》訪問時突然懺悔，向大家說不要玩這些交友程式，更指：「我而家身敗名裂啦，我無心傷害佢地，但已經傷害左。」當賤男接受完訪問後，以為他真心悔改，卻竟又反高潮，主動詢門主持王嘉慧性名，又問可否取她的聯絡，似想有進一步交往，疑似「死性不改」。