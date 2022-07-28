Angelababy與黃曉明緋聞女友舊照引熱議　粉絲不滿P圖嚴重變網紅

黃曉明與Angelababy（楊穎）今年1月28日宣布離婚後各自忙於事業，而5月尾有傳男方同內地網紅葉珂交往，緋聞女友樣貌酷似Baby，有指早在2月時兩人就曾於社交平台放閃，不過雙方都沒有回應過，傳聞便不了了之。



今日（28日），「Angelababy葉珂同框合照」話題突然登上微博熱搜首位，兩人曾一起出席活動的舊照再次引起網友熱議，相中的Baby身穿全白西裝套裝，旁邊的葉珂也身穿白色流蘇連身裙，而另一邊的男士有指是葉珂的前夫。對此，很多粉絲都大感不滿，直指照片P圖嚴重：「這是做什麼？怎麼還拉ab來比較啊，這是一個級別的麼 」、「一些美顏濾鏡還是離ab大美女遠一點吧」、「能不能不要帶Angelababy，不是誰都能和她比的」等。

今日兩人合照登熱搜，惹大量baby粉絲不滿。（微博圖片）

事緣日前葉珂在微博分享生日Party照片及視頻，整個場地被粉色花海圍繞，當中一張卡片寫有「M love KeKe」，被網友解讀為「黃曉明愛珂珂」，且她遮住了視頻中的人物，更加令網友猜測此人就是黃曉明。葉珂配文道：「有點小預感但還是被驚喜到了，一直是個眼淺的人，看到vcr的時候直接忍不住了，謝謝最好的愛，也祝自己生日快樂吧！」並曬出兩款Hermès Kelly手袋，包括一款稀有白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮，拍賣價高達數百萬，以及一款類似霧面美洲鱷魚皮，價值不菲。

不少網友都留言提及黃曉明。（微博截圖）

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