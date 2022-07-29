MIRROR演唱會 | 舞台藝術從業員工會稱嚴重意外　促警方徹查事故

MIRROR紅館演唱會昨晚（28日）發生嚴重事故，大熒幕突然跌落擊中兩位舞蹈員，有消息指一位受重傷已送入伊麗莎白醫院ICU搶救，MakerVille行政總裁魯庭暉已抵達醫院探望，而特首李家超更即使宣布暫停演唱會。今日（29日）凌晨「香港舞台藝術從業員工會」於Facebook發聲明，呼籲相關機構負上全責，促請工程公司須交待意外原因；要求大國文化製作有限公司和MakerVille公開交待員工所得保障，以及指出是次為「嚴重工業意外」，要求警方和勞工處徹查事件。全文如下：

今日（29日）凌晨「香港舞台藝術從業員工會」於Facebook發聲明，呼籲相關機構負上全責，以及警方徹查意外原因。（FB@香港舞台藝術從業員工會）

受傷舞蹈員獲送院治理。(陳浩然 攝)

觀眾近距離拍到意外一刻：

花姐台上呼籲觀眾離場，有觀眾情緒激動：