乘風破浪3 | 鍾欣潼不靠唱功造就最佳舞台　蔡卓妍：超水準演出

內地綜藝節目《乘風破浪3》來到最後一次公演，鍾欣潼（阿嬌）首次提出參加兩個表演，除了團隊騷，就是她和吳謹言、唐詩逸演唱的慢歌《給所有知道我名字的人》，阿嬌表示：「歌詞的感覺就是，好像我跟我的歌迷，有一些人會默默地在支持我。」



阿嬌超靚。（視頻截圖）

三人以黑白造型亮相，置身枯木假山佈景中，配合昏黃的燈光，可謂故事感滿滿。阿嬌身穿蛋糕紗裙，披著黑色長髮，靚絕全場。歌聲響起時，吳謹言與唐詩逸帶來了一段雙人舞，期間，黃沙從天而降，兩人在飛沙中翩翩起舞，令整個舞台更加豐富飽滿，意境十足，將歌曲詮釋得淋漓盡致，全場觀眾沉浸其中，非常感動，阿嬌、吳謹言、唐詩逸也笑中帶淚。

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其實這首歌的難度很大，早在上星期小組考核時，那英曾明確指出三人的不足，而音樂總監荒井十一、王心凌指，這首歌的編排並不是要突出唱功，反而是要全情投入，「誠懇」是關鍵。完成表演後，在座的女藝人與網友都大讚三人演繹完美，阿Sa也直言：「這一次那麼難唱的一首歌，我們隊呈現的感覺就是很藝術、很美。然後阿嬌，我覺得她一直歌都是唱得好，但是她今天是超水準的演出。」而現場觀眾也一直在大喊阿嬌的名字。

作為師姐的那英點評道：「你們每個人的聲音，不是最完美的，但是在剛才這個舞台上，每一個人的表情是最完美的，有一首歌其實不是說在考驗你們的唱功如何，是因為你們每個人的情緒，讓這首歌更加分，我在你們的身上真的是看到了，就是沒有任何遺憾，所有的青春，每一個表情、汗水、血汗，全在這個舞台。」

對此，網友也紛紛留言道：「嬌嬌一開口心都顫了」、「舞台很高級，阿嬌好美啊」、「真的很有感染力」等。