乘風破浪3 | 鍾欣潼唐詩逸舞台失誤仍第一　率先斬獲首個成團席位

內地綜藝節目《乘風破浪3》第五次公演正式播出，王心凌率領的蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、吳謹言、張天愛、唐詩逸三個表演總分第一，全員進入總決賽，受歡迎程度可見一斑。



六人型格上陣。（微博@乘風破浪）

首個舞台表演是團隊騷，六人化身「街頭少女」，在台上勁歌熱舞，激情演繹《有嗎炒麵》。期間阿嬌、阿Sa互相摸臉撩對方，全場尖叫聲此起彼伏，氛圍感十足。其後六人手持棒球棍出場，型格霸氣，唐詩逸同阿嬌卻出現小意外。

+ 1

事緣唐詩逸在打筋斗時，不小心觸碰到煙花開關，導致她的煙花提早噴出，在耍球棍時，由於火花太近，因此她未能接住，球棍直接跌落地後，唐詩逸反應迅速，馬上做了一個地板動作銜接。這一險關算是渡過，到全員打開煙花開關時，阿嬌的球棍疑似故障，沒有煙花噴出，她也只能順勢繼續表演，略顯美中不足。

+ 12

據舞台總監陳琦沅介紹，這首歌採用了類似《狂野時速》概念的場景，呈現出街頭風格，但又帶有一種Cyberpunk的感覺，還特地設計了棒球棍的舞蹈，希望讓觀眾感受到力量感。

儘管舞台上有些小失誤，但並沒有影響王心凌隊的投票，最終獲得903票，排名第一，率先斬獲今季第一個成團席位。六人見到如此高的票數也非常激動，抱在一起慶賀，阿嬌、阿Sa都忍不住淚灑舞台，大喊：「我們會繼續努力的！」非常激動。

+ 3

然而，由於在台上揮舞煙花棒時火花四射、火星飛濺，因此引起些少爭議，有網友認為這樣實在太危險：「舞台上站的那麼近 不會燙到嗎」、「隔著螢幕都覺得好危險，甩（fing）下舞台燙傷觀眾咋辦」、「噴火不控制火焰的高度和大小，對表演者自己和舞台周圍的人全都存在危險因素」等。