MIRROR演唱會屏幕倒下　資深製作人鄭偉強：呢個吊法就係唔專業

香港開電視節目《一線搜查》昨日（29日）一集講到前晚MIRROR演唱會的嚴重事故，演唱會中途吊在天花的一塊巨型屏幕突然砸落舞台，令兩位舞蹈員受傷送院，其中一位更要送往深切治療部留醫。

《一線搜查》講到MIRROR演唱會的嚴重事故。 (節目截圖)

節目亦提及在過去20年有多宗的舞台事故：1993年黃家駒掉下舞台身亡、2002年陳奕迅在舞台滑到令右邊睪丸嚴重受傷、2003年林子祥意外掉下升降台一度昏迷、2015年李克勤與容祖兒演唱會升降台下跌差點掉下台、2017年林敏驄演唱會其中一個圓形舞台突然傾斜近6呎引致草猛及9名舞蹈員掉下受傷，以及2018年古巨基演唱會亦「叉錯腳」掉下台。

1993年黃家駒掉下舞台身亡 (節目截圖)

《一線搜查》訪問了第四場現場觀眾李小姐，李小姐表示這件事情發生前，大家都知道頭兩場有不同的大大小小事故，大家都十分擔心。李小姐亦表示見第三天多數演出都在平地進行，所以應該安全無恙，但沒想過最嚴重的意外是在第四場發生，屏幕從高空掉下，引起一片恐慌。

《一線搜查》訪問到昨日的現場觀眾李小姐 (節目截圖)

屋宇署註冊結構工程師張樂安接受節目組訪問時表示：「昨日的演唱會會有一份由結構工程師計算，施工後既物料有冇問題有待調查，呢個都係原因！」事前應該會取得屏幕大小的資料及包括安全系數，基本上不會太大的問題。

屋宇署註冊結構工程師張樂安 (節目截圖)

而機電環境設施顧問謝永寧則表示：「從影片中見到屏幕掉下，個吊重安排有問題！」又提到有很多原因引致吊重問題，例如纜索本身所支持的安全負荷，又或者吊的方法都有影響。

機電環境設施顧問謝永寧 (節目截圖)

而前資深舞台及電視製作人鄭偉強就表示一般製作演唱會的流程是：「以紅館為準則，之前講好晒要求，之後同監製開會傾晒要幾多樂隊需求！」在被問到安全及舞台設計怎樣做平衡，鄭偉強則話：「安全一定最緊要，亦涉及到預算的問題，因為安全又要求高，自然人要多啲，要早一星期開始搭建。」鄭偉強亦指後來因為生意太好，向他們壓榨搭台時間，縮短搭台時候後，只好犧牲搭台時間及綵排時間。鄭偉強提到因為疫情問題，很多人已經轉行，人手已經是一個嚴重影響搭台的問題。鄭偉強強調：「呢個屏幕既吊法就係唔專業！冇理由用兩條，最少要用3條威也！仲要加保險掣。」