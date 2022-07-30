MIRROR演唱會｜協興隆聲明：屏幕鋼纜及威吔機由藝能的供應商提供

MIRROR紅館演唱會發生恐怖意外，一部大型屏幕高處墜下壓傷兩名舞蹈員。負責今次演唱會舞台機械的協興隆舞台工程有限公司周五晚（29日）發聲明指，該公司是透過總承辦商藝能工程有限公司，負責演唱會連工包料製造及安裝舞台工程，包括五組角位升降台、部分修口舞台板，以及12個吊人裝置。協興隆強調，至於其他機械舞台部份均透過藝能工程指定的供應商製造及供應，包括事故中的天空屏幕升降威吔機及鋼纜。



僅負責吊人裝置等三項目 稱鋼纜斷裂是否與物料質量有關待政府調查

協興隆的聲明表示，與各單位及律師團隊溝通後，澄清透過總承辦商藝能工程負責今次演唱會負責連工包料製造及安裝以下舞台工程部份，包括五組角位升降台、部份修口舞台板及12個吊人裝置。至於有關鋼纜斷裂問題，該公司強調是否與物料質量有關，則留待相關部門查清事故起因。該公司又承諾會與藝能工程及其指定供應商，積極配合主辦單位及政府各相關部門徹底調查意外成因。

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《香港01》記者周五曾到過協興隆舞台工程三個辦公室地址，不過均無人應門。至於藝能工程辦公室內員工則對記者不斷耍手且不願開門，致電亦遭掛線。

三間公司中，菱藝廣告製作周四晚（28日）已否認與屏幕工程有關。而ITP同樣於周五晚發表聲明，指只包括提供合適及合規的視訊器材，並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，而沒有參與任何屏幕結構及懸掛鋼索工程。