獵鑽緝兇．專訪︱徐智慧李秀敬不敢評價池晟表現　感嘆前輩的力量

由池晟、徐智慧和李秀敬等主演的Disney+韓劇《獵鑽緝兇》（Adamas）日前（27日）正式開播，池晟一人分飾兩角演雙胞胎大曬演技引起話題外，三位主角亦越洋接受了《香港01》訪問，分享拍攝期間的深刻事等。



《獵鑽緝兇》池晟、徐智慧和李秀敬日前接受《香港01》訪問。（Disney+提供）

《獵鑽緝兇》講述在22年前，池晟飾演的孖生兄弟「河宇信」及「宋秀玄」因繼父被殺後從此分開生活，兩人長大後分別成為了檢察官及推理小說作家。22年後的一天發現生父當年被陷害成繼父的兇手，為求真相二人決定合力破解這宗懸疑兇案，尋找能解開整個陰謀的關鍵之物 「沾滿鮮血的鑽石之箭ADAMAS」，追查真正的殺父仇人；徐智慧和李秀敬則演當年目擊這宗命案目擊者的女兒「殷惠秀」以及充滿熱情的正義記者「金瑞熙」。

池晟這次挑戰一人分飾兩角，他坦言比七種人格更難演。（tvN）

池晟曾於《Kill Me Heal Me》中一人分飾七角，被問到對於這次一人分飾雙胞胎兄弟「河宇信」和「宋秀賢」兩角會否有幫助，他坦言不太確定。池晟講到《Kill Me Heal Me》中演的是同一個人，只需要演出7個完全不同的人格，但這次演的是一對雙胞胎，所以要演出兩個角色的魅力之餘，亦要維持到二人相似的地方，相對困難得多。

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大前輩在面前，李秀敬大讚池晟在片場十分照顧所有人。（劇照）

池晟演技大爆發獲讚，徐智慧和李秀敬笑言不敢輕易評價他的表現。徐智慧講到：「我都十分好奇池晟會如何演繹，現場親眼見識過後，見到他的眼神和語氣完全不同，立即有『啊…果然是池晟前輩的力量！』的想法。」李秀敬則大讚池晟是很多想法的人，能夠顧及自己表現時更會照顧整部劇的大畫面，經常在片場中展示出帥氣的一面。

《獵鑽緝兇》中似乎有不少動作戲，許城泰用槍對準池晟一幕令人緊張。（劇照）

問到拍攝期間最難忘的趣事，池晟透露他與李秀敬拍了不少逃跑的戲碼，兩人幾乎有跑到終點是地獄的感覺。池晟表示李秀敬雖然幾乎跑到要暈倒，甚至累到直接躺在地上，雖然辛苦但仍十分有趣。徐智慧與池晟的首場對戲在一個花園內，她講到當時在花園找到4塊四葉草，直覺《獵鑽緝兇》必定會爆紅，於是將其中一塊送給了池晟，希望祝福會延續下去。

徐智慧與池晟相隔12年再合作，二人的默契令人期待！（劇照）

《獵鑽緝兇》已於27日正式開播，除了三位主角外，《魷魚遊戲》許城泰和《結過一次了》吳代煥也是重要的角色之一。正如池晟在訪問中提及，劇中每人都擁鮮明的魅力，觀眾也必定會追到津津有味。香港劇迷則能夠在Disney+同步追看，隨着故事發展逐個解開所有秘密。

《獵鑽緝兇》已於Disney+上架，香港劇迷必定要追看。（Disney+提供）

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