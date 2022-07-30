乘風破浪3︱為鍾欣潼主動表演每日練習感欣慰　蔡卓妍：長大了

鍾欣潼（阿嬌）與蔡卓妍（阿Sa）最近因內地綜藝節目《乘風破浪3》話題不斷，人氣更上一層樓。而阿嬌不止成功減磅10kg，對於表演也變得主動，令阿Sa忍不住感歎：「我的阿嬌長大了。」



阿Sa見到阿嬌的成長。（視頻截圖）

事緣最後一次公演對戰，三隊都需要準備三個舞台，阿嬌首次舉手參與兩個，當中包括在難度非常高的《給所有知道我名字的人》中擔任主唱，她為此下了不少功夫。「阿嬌真的每一天睡覺之前她都在唱」，阿Sa透露道，並附上她偷拍對方在宿舍中練習的畫面：「阿嬌不是常常會主動提出她可以做這個這個的，如果她說她行她就行的了。」

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由於吳謹言、唐詩逸都沒有太多的唱歌經驗，因此今次的重任壓在了阿嬌身上，三人在練習和音時反覆出現問題，而阿嬌需要穩定後，才能更好地帶領其他兩人，她表示：「這個是她們（吳謹言、唐詩逸）想要的舞台，她們想唱，我就盡力地去配合她們，我覺得她們沒有遺憾，我就很開心了。」

三人當中，問題最大的要數吳謹言，吃飯期間，阿Sa也給予了不少意見：「其實唱歌不能太使勁，因為你使勁的話，你的聲帶什麼鎖住，你的肌肉不要鎖住。」對於大家的幫助，吳謹言也獲益匪淺，她直言：「挺感謝她們的，阿嬌還有唐唐，她們的工作生活態度，是我以後想要做到的方向。姐姐們可以把負責的事情，通過自己的辦法做得很好，這是我們這個隊帶給我的感受。」