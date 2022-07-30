聲夢傳奇2｜Eric Kwok不滿編曲偏心？　同陳奐仁起爭執爆火藥味

《聲夢傳奇2》今晚（30/7）集數可算是最多「花生」的一集！除了學員的表現各有精彩之處外，導師們之間暗中的角力和他們之間的鬥嘴亦都令節目更加可觀。上一次比賽時陳昊廷（Timothy）表現失準，最後幸得JW王灝兒極力推薦才得而留低，還表示他揀選今次的歌曲會令大家眼前一亮。但是來到今集，他們知道預先揀選的歌曲不能用，所以準備時間又更少。JW王灝兒和陳昊廷（Timothy）一起「試歌」時，陳昊廷表現得太hea，瞬間令JW王灝兒發火。



JW王灝兒堅嬲。（《聲夢傳奇2》截圖）

起初JW王灝兒提議陳昊廷（Timothy）揀選女歌手的歌曲參賽，不過陳昊廷（Timothy）不懂得唱的歌實在太多，而致難度和花費的時候大大增加，試唱時的表現也引起JW王灝兒的不滿。JW王灝兒說：「你唔識唱都要盡量唱畀我聽，你唔好嘥我時間，我話你知。」

JW王灝兒鬧陳昊廷（Timothy）垃圾？（《聲夢傳奇2》截圖）

後來在伴奏的鋼琴老師提議下，他們才決定選用盧巧音的《垃圾》。JW王灝兒還帶半點威脅的味道說：「上一次我話你今次一定會唱得好好，如果呢首歌唱得唔好，我真係死梗！你同我唱好佢。垃圾！」後來開始試唱的時候，陳昊廷（Timothy）卻給了JW王灝兒十足驚喜，因他可以由低音唱到高音，逐漸演釋出一首有層次的《垃圾》，JW王灝兒說：「成首歌升咗5次，佢可以唱到低音嗰種性感嘅頹廢。」採排時JW王灝兒還不斷指導陳昊廷（Timothy），十分之稱職用心！

其實JW王灝兒好關心學員。（《聲夢傳奇2》截圖）

趙紫諾（Sabrina）失準。（《聲夢傳奇2》截圖）

反觀陳昊廷（Timothy）表現就好好。（《聲夢傳奇2》截圖）

另一邊廂，趙紫諾（Sabrina）因為排練過多而喉嚨發炎，雖然可以比賽但還是稍有失準，最後以8分比17分落敗這一個回合。這時候紅隊總監Eric Kwok（郭偉亮）就說：「Johnny（節目音樂總監）我係咪得罪你？係咪要搵日約你出嚟食餐飯？點解次次藍隊贏都係要多謝你。」笑言每次藍隊勝出的時候，編曲都十分出色。

兩位總監好有火藥味。（《聲夢傳奇2》截圖）

音樂總監Johnny Yim被擺上台，當時一定覺得好無奈。（《聲夢傳奇2》截圖）

JW王灝兒又反擊，說：「但係你哋成日好多升降台嗰啲，我哋又乜都冇。」藍隊總監Hanjin（陳奐仁）再補充：「我都發現呢一點。你冇見到我同Johnny溝通啲紙仔咩？」指是因為Eric Kwok沒有和節目音樂總監Johnny Yim，兩隊導師你一高我一語，火藥味濃但又讓觀眾食足「花生」，十分歡樂。