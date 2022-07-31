動漫節2022｜索女Showgirl大鬥性感　真人同IG相差別都幾大

又一年！動漫電玩節2022開鑼！除了遊戲、figure、動漫周邊產品之外，另一樣吸引人入場的特性就是參加動漫節的cosplayers以及各個攤位的gamegirl ／showgirl，其中有不少在網上也是小有名氣的，以下為大家介紹一番。



動漫電玩節2022 Playstation Girl（資料圖片）

位於Playstation攤位的有Carrie仔（賴嘉賢），值得注意的是她在4年前就已經做過Playstation Girl，之前又與ERROR成員保錡有過一段情，難怪熟口熟面。

點擊下圖睇IG相：

+ 5

好養眼！（資料圖片）

然後，場內較為熱門的「景點」，應該就是Monster攤位的三位Showgirls，身材高䠷又穿得火辣，與場內其他走可愛風的showgirls完全不一樣！

「Monster Girls」陳明曦（Winnie）、葉凱琪（Mandy）和Heidi Lau。（資料圖片）

除罩之後一睇，真係靚女嚟。（葉志明攝）

點擊下圖睇IG相：

陳明曦（Winnie）

+ 3

葉凱琪（Mandy）

+ 3

Heidi Lau

+ 2

同時也不妨留意一下於攤位打碟的兩位DJ，DJ西童和DJ Zoie（蘇小小），也是「龍友」長駐的景點之一，但驟眼睇大家都沒有心情聽歌就是了...

99%圍觀嘅人都係影相。（資料圖片）

+ 7

+ 9

都幾有人氣。（資料圖片）

另一個比較有特性的Fistatue攤位坐落於F21e，同樣是「龍友」聚腳點。這間專造雕像玩具的廠商首次參展就邀請了5名Showgirls助陣，十分有睇頭。

有索女嘅地方就有「龍友」。（資料圖片）

+ 2

點擊下圖睇IG相：