MIRROR演唱會｜舞台危機四伏　港日韓表演現場都曾發生奪命意外

MIRROR於7月28日晚在紅館舉行第四場演唱會時發生嚴重意外，一個懸吊在舞台上方的巨型LED電視大熒幕突然墜落壓傷兩名舞蹈員。紅館自1983年啟用以來發生過一些意外，讓人再度省思表演中場內安全問題。類似情況亦曾發生在香港以外地方。



MIRROR演唱會：其中一名傷者由傘陣保護轉移病房。（胡凱欣攝）

紅館的舞台位於場館底部，看台底部方向傾斜，觀眾上下樓梯時需十分小心。劉德華1993年在該處開唱，一名男歌迷為拿取從場館上方掉下來的汽球而失足跌落樓梯導致頭部重傷，送院搶救無效，最終不治身亡。

女星汪明荃2003年舉行演唱會時，其中一場由歌星林子祥擔任嘉賓。他因升降台發生故障失足墜落8呎大洞內，一度昏迷並送院，康復後出現聽力受損的後遺症，至今未恢復。

香港男歌手林子祥因2003年的舞台意外留下復遺症，影響聽力。（梁碧玲攝）

男子組合草蜢成員蔡一智2017年演出時亦發生升降台故障與大幅傾斜事件，他與9名舞蹈員跌落舞台，所幸並無大礙。

林敏聰2017年在紅館舉行作品展回顧演唱會，綵排時發生意外，油壓台突然墮下，多名工作人員受傷，嘉賓蔡一智臀部被撞，所幸傷勢不重。演唱會其後如期舉行。

郭富城2012年「舞臨盛宴演唱會」亦曾發生令人心驚膽跳的舞台意外，他腳下的方形升降台鋼絲突然斷裂，令他急墮近3米，所幸他快應才沒受傷。

郭富城2012年。（梁碧玲 攝）

古巨基2018年也曾發生跌落舞台事故。張敬軒2021年舉行演唱會時也發生工作人員從2米高的位置墮地，所幸傷勢不嚴重。

台灣人氣男子組合飛輪海2009年在紅館開演唱會期間，成員之一的吳尊用單手吊「威也」進場的時，因衝力太大而中途跌在舞台上。他在整場表演中行動都有問題，走起路來一拐一拐。他經診治後被發現左腳骨裂。

黃家駒墮台傷重不治

另一宗發生在香港以外、令歌迷十分痛心的意外，就是樂隊Beyond靈魂人物黃家駒1993年6月24日於日本參與富士電視台遊戲節目錄影時發生意外，墜落2.7米的台下，後腦着地昏迷。他留院6天後6月30日離世，終年31歲。

韓國女團4Minute於2014年進行公演時發生致命意外，爭睹她們風采的粉絲聚集在通風口，豈料它不勝負荷塌下，導致多人墮地傷亡。4Minute於2016年6月宣布解散。（網上圖片）

韓逾廿粉絲墮樓16死

韓國2014年10月17曾發生涉及表演的重大傷亡意外，20多名觀眾為看女團4Minute表演爬到地下停車上通風口的鐵網，但它撐不住眾人體重崩塌，16死11傷。表演活動負責人京畿科學技術振興院吳姓課長18上午從10樓大樓墮樓，警方初步研判稱是引咎自殺。

通風口本用鐵網封閉，意外發生時有三分之二的鐵網落到20多米深的地下4樓停車場，站在鐵網上的20多人也跟着摔下去。

事發在「2014年第1屆板橋科技谷慶典」的表演現場，活動在京畿道城南市盆唐區舉辦，意外發生後演出隨即取消。吳姓課長曾接受警方訊問後予以飭回。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288