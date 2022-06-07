試當真成員與NTR持有人見面　即場宣佈簽約陳穎欣成為旗下藝人

試當真早前推出NFT掀起一陣熱潮，深受網民的歡迎。前日（5日）三位創辦人游學修、蘇致豪（蘇豪）、許賢（腎哥）及旗下七位成員陳苡臻（Jessica）、倪安慈（阿慈）、吳家忻（Kayan9896）、林家熙（Locker）、岑珈其（Kaki）、陳穎欣（Yanny）及潘宗孝（Ernest）一同現身《試當真實體謝票場》，答謝購入NTR的持有人（Fo毛）。

試當真

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試當真成員首次與400位NTR持有人親身見面，游學修與岑珈其更即席清唱，帶動現場氣氛成為全晚高潮。過去試當真都是在網上與大家互動，首次走出幕前舉行謝票會。成員表示原本謝票會安排在5月舉行，但因為受疫情影響及種種原因而延至6月，今次《試當真謝票場實體版》的門票有別於一般謝票場，首創以NFT做門票，更向大家解釋NFT的好處。

試當真成員首次與400位NTR持有人親身見面

試當真成員亦即場宣佈重啟編劇，任何人都可以投稿，將會每個月選一條稿來拍攝，亦向在場NTR持有人宣佈陳穎欣（Yanny）與試當真簽約成為旗下藝人。

試當真成員亦即場宣佈重啟編劇

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