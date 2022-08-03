佩洛西訪台| 劉亦菲劉畊宏被轟唔表態撐中國　翻紅王心凌被圍攻

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）昨日（2日）乘坐轉機從馬來西亞抵達台灣，會晤台灣總統蔡英文。在佩洛西抵台後，中國外交部隨即發聲明，批評佩洛西嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，又指已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。



2022年8月2日，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）晚上10時43分在台北松山機場落機，在眾人陪同下走在停機坪上。（AP）

美國眾議院議長佩洛西訪問台灣。（壹新聞直播截圖）

佩洛西訪台一事鬧得沸沸揚揚，內地網民在微博發起「只有一個中國」的聲援行動，圖片更獲央視新聞、廣州日報等轉發。內地網友紛紛要求藝人表態，容祖兒、華晨宇、歐陽娜娜、李榮浩、台灣藝人楊丞琳等已於微博轉發「一個中國」圖片。

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有內地網友點名未有立即表態支持中國的三位藝人，包括華裔美籍的劉亦菲、台灣藝人劉畊宏，以及近日憑綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》於內地翻紅的王心凌。內地網友湧入他們的微博洗版式留言道：「還真的是美國人了，精神肉體全都是美國人了」、「直播拒絕看劉畊宏」、「人家在內地翻紅的台灣藝人，浪姐熱搜營銷最多的都不轉發一個中國來個彪馬藝人。昨天發的是廣告視頻~內地藝人轉那麼多表面疑似有鳥用？自嗨式一個中國？」

華裔美籍的劉亦菲在網友炮轟下表態支持「一個中國」。（微博圖片）

此外，有內地網民發文Tag三人道：「最近熱搜常客的王心凌@王心凌 還有靠健身火的劉畊宏 @劉畊宏williu 還有劉亦菲@劉亦菲（已轉）我覺得在這種大事面前轉個微博應該不需要可以來催吧？轉發已經開始罵了，不是帶節奏，我可以理解昨晚你在工作，但是這都快11點了還不發嗎」劉亦菲今日（3日）隨即表態支持「一個中國」。另外，有人整理出一個藝人列表，並以美國籍和台灣籍分門別類。

有內地網友整理出一個美國籍和台灣籍藝人的列表。（微博圖片）

另外，台灣女團S.H.E.成員Hebe（田馥甄）日前分享一張食麵照片，有內地網友憤怒指她是「台獨」，更有人批評道：「還專門整這麼一張得意忘形的嘴臉照片」。

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