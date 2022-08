歌手Tyson Yoshi(程浚彥)即將於8月5至8日在九展STAR HALL舉行4場演唱會《MY NEW WORLD ORDER》,繼日前MakerVille的演藝活動平台MakeALive在Instagram出Post表示網上直播延期售票後,周一(1/8)宣布取消網上直播。不過Tyson Yoshi昨日(2日)於Instgaram透露改由與其他直播平台合作,恢復舉辦8日的網上演唱會,直播門票將於今日(3日)下午2時開售。他發文興奮表示: 「Thankgod 又過一關😮‍💨 到時見 💚 my team is the best」。

Tyson Yoshi改與其他直播平台合作舉辦網上演唱會。(IG@tysonyoshi)

Tyson Yoshi早前宣布取消網上直播。(IG圖片)