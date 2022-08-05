「小鄧紫棋」蕾菈疑做酒店小姐片瘋傳　靠兩位置撇醜聞：還沒隆乳

台灣網紅團體「反骨男孩」成員之一的「小鄧紫棋」蕾菈這幾天在泰國開心參加員工旅遊，不料台網卻瘋傳出她曾做過酒店小姐的影片，讓她氣得馬上跳出來發文否認。



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蕾菈在IG Story截圖下「Dcard」網友留言討論網路上流傳她做過過酒店小姐的影片，忍不住怒澄清：「不知道解釋幾百次，你們看見的那個影片不是我」，還提出兩點證據：「我從來沒有那種髮型，流出的時候我也沒還隆乳」，更罵網友：「一直往我頭上扣帽子，只能說原來你們素質如此低。」

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接著蕾菈又指出：「就算做過酒店小姐又怎麼了？酒店小姐有妨礙到你們了嗎？每個人有每個人的選擇，自己的人生自己負責就好，是酒店小姐糟糕，還是批評者本身行為糟糕」，最後她表示：「我也不會隨便批評網友，或是對你們人身攻擊，我不能理解攻擊我做酒店是存什麼心，滿有趣的。」

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