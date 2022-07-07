小鄧紫棋被批「靠賣性感賺流量」坦承為露而露　加料回應整容上癮

台灣網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈身材火辣，過往也大方展露，對許多話題更是直言不諱，包括早前公開完成隆胸手術，變得更自信了。



她近日開放網友提問，包括被問整容整上癮？靠奶賺流量？還有網友說道：「不要太自以為是會更多人看你的影片」，她都一一回應。

【你可能感興趣】點圖放大看「小鄧紫棋」蕾菈剛隆胸後的模樣👇👇👇

+ 8

蕾菈坦承以前確實是「為露而露」，且是不好看刻意的露，為的就是想獲得很多讚很多流量，但她表示現在心境已改變，「我只想做自己喜歡的事情」。她還覺得以前的影片很多都沒有重點，只是腥羶色，導致大家看不到真正的她，現在她希望能透過影片傳達想要傳達的內容，不過她也承認「需要時間」。

【圖輯】點圖放大看小鄧紫棋蕾菈的素顏樣及更多IG性感美照👇👇👇

+ 23

而有網友問道有沒有整上癮？她笑認：「玻尿酸打唇是真的好喜歡」，但稱她的底線是動刀，曾有醫美找她合作動刀的手術，她是拒絕的，還有另一個原因是她覺得2年之內動2次大手術是極限。蕾菈也強調：「愛美絕對沒錯，但一定要先愛自己，包括身體健康」。

【圖輯】你認為蕾菈與鄧紫棋相似嗎？點圖放大看更多鄧紫棋照片👇👇👇

+ 5

至於有網友勸她「不要太自以為是」，她則不覺得自己有展現這一面。蕾菈表示她很願意把心打開，誠實面對大家，不隱藏自己，也提倡不論男女都應該做自己。

【相關圖輯】與網紅蕾菈交換性感衫著鬥身材 薔薔因為一件事當面批評對方隆胸（點圖放大瀏覽「蕾菈、薔薔挑戰互換服裝」👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

清純感全沒！28歲奶茶妹近況「暴瘦蒼老」 網驚：已變大媽

26歲女星遭人跟蹤闖入家門 曝找公司協尋避難所竟遭駁回

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】