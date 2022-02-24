性感網紅蕾菈：我隆胸了！動刀後外形曝光　重建乳房竟然關個女事

【隆胸】台灣YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，擁有甜美臉蛋與火辣身材，加上自然、不做作的個性深獲不少粉絲喜愛，21日才開心宣布在另一半湯宇的生日當天登記結婚，小倆口終於修成正果升格夫妻，沒想到23日在頻道更新影片，又丟出一顆震撼彈，對著鏡頭直呼「我隆乳了」，引起熱議。



蕾菈過去曾多次發表對產後胸部下垂的心情，更在第三屆走鐘獎的頒獎舞台上說道「在場這麼多創作者，問大家一個問題，趁現在好不好，這問題困擾我3年之久，我到底要不要去隆乳？我覺得我的胸部太垂了，如果我要去隆乳的話給我一點尖叫聲。」這一段影片在當時掀起一陣熱議，讓不少網友直呼尷尬。

【圖輯】點圖放大看蕾菈隆胸前的模樣👇👇👇

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時隔3個月，蕾菈終於在23日於YouTube頻道揭開真相，坦言走鐘獎後的一個月，也就是12月時自己到了診所諮詢隆乳的相關資訊，坦言「我打臉自己了，我去隆乳了」，透露因為生完小孩加上哺乳的關係，胸部不僅下垂還有萎縮的跡象，讓她一直對自己的胸部很沒自信，穿衣服也總是加了很多胸墊，就連穿比堅尼也要墊Nu Bra才安心。

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思考了3年，蕾菈下定決心要隆乳，在乳房重建的手術當天，她換上手術服神情看起來相當緊張，幾度衝出手術室擁抱另一半湯宇，所幸經過幾個小時的手術，她終於重新獲得自信，也忍不住爆哭表示自己總算可以擺脫過去穿衣的自卑，事後也拍影片記錄隆乳後的美麗模樣，只見她穿著深V戰袍，雄偉的雙峰呼之欲出，胸型也比過去更加堅挺以及渾圓，而她的表情則比以前更加自信，讓網友大讚「自信的樣子最美了」、「恭喜蕾菈」、「好佩服妳的勇氣」，引起熱議。

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