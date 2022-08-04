MIRROR演唱會︱阿峯代言人呂詩慧拒回應他人言論：唔係恰當時刻

MIRROR演唱會舞蹈員阿峯（張梓峯）日前被爆出轉院繼續留醫，盆骨和腰部被壓傷未可回家休養。人稱「貓貓校監」的呂詩慧在新片中表示，自己是受阿峯及其家人所托，代為轉達阿峯近況，而她本身亦認識阿峯。



呂校長亦表示阿峯當時看不到LED塌下來，但阿峯因為看到傷到阿Mo所以想利用自己的力量來推開LED (fb圖片)

呂詩慧透露，阿峯的腳趾和手指均有受傷，亦因撞到頭需要照腦，更指「一定有手尾」，須做長期康復治療。呂詩慧的說辭與MakerVille行政總裁魯庭暉的發言「輕傷出院」疑似有出入。另外，呂詩慧的個人身份隨之被起底，其自稱的「呂校長」亦接到質疑。

集團兩大高層陪魯庭暉見記者。（胡凱欣攝）

呂詩慧今日（4日）回覆《香港01》時說：「明白傳媒朋友把我的言論跟其他人士所說過的話作為比較而希望我就他人嘅言論作出評論。但很抱歉作為佢哋嘅代言人，我只係想交代傷者及家人希望我講嘅說話。有關我個人背景又或者其他人嘅言論，實在唔係一個恰當嘅時刻作出回應。既唔想喧賓奪主，更加唔想愈描愈黑。」呂詩慧又表示之後會再作交代，但暫時不會再出片。

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