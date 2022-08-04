牧野家族 | 容祖兒對情感無信心　罕有提父親：希望是負責任的人

容祖兒（Joey）最近在生活體驗真人騷《牧野家族》感受獨居山野生活，與小豬、白兔為伴。最新一集中，她列出10件愛自己的浪漫事，還對著鏡子自我讚美，培養自信。



Joey對愛自己設立的十件事。（視頻截圖）

最新一集中，Joey與插花師一起插花、聊天，過程中，插花師對她說：「你下刀的時候都讓我覺得很特別，就是你內在有很強的聲音，你會直接，因為這個很像獵人的狀態，跟情感模式也很像。」Joey即刻表示：「這個模式我真的是要學習，我很沒有信心，但是因為我太敏感了，對於很多事情都沒有想清楚，感覺一到我就做，但是可能會做錯。」插畫師補充道：「而且一出發你就知道是一樣的狀況，因為你習慣於出發，你其實心很敏感，你和這個人一開始你其實就知道不是他，但是又開始了。」Joey對此也認同：「然後我就是不停地錯，錯到一個就是我自己覺得，為什麼我總是高難度挑戰，然後會覺得我要改變他。」

談及家人，Joey坦言因為單親家庭的緣故，給弟弟帶來了一些壓力：「家裏少了爸爸，很多時候我跟媽媽就會跟他說你應該怎麼樣，其實我心裏面是有點覺得不應該，但是因為小時候怕他學壞，就給他束縛很多。」更罕有提及爸爸，Joey稱兩人已經沒有聯絡，而插花師認為，她體內把自己活成了父親的那個部分，Joey笑言：「是嗎？我也覺得！我希望我的父親是一個負責任的人。」