MIRROR演唱會 | 林作下線坐首排目擊意外發惡夢：至今未完全平復

MIRROR演唱會巨屏墮下擊中舞蹈員，不少人觀看過意外影片後感到不安。災後心理輔導協會今（4日）指接觸近百名負面情緒人士，當中有人出現有關創傷後遺症（PTSD）病徵，包括發惡夢、失眠、無胃口、血壓上升、心口痛等症狀，更有網民表示見到MIRROR廣告或成員照片時會突然出現負面情緒，回想起意外。有網友在意外當日開直播，情緒激動哽咽講述情況，意外發生2日後更揚言會入稟向MakerVille民事索償，「要求其對本人所造成心理創傷支付一切醫療支出及賠償」。



MIRROR的紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》。（梁碧玲攝）

根據「精神疾病診斷與統計手冊」，患者要超過30日才能被判斷為患上創傷後遺症，有報道指，根據專家推算，估計30日後將會有約近27萬人患上創傷後遺症。

有網友揚言要向MakerVille索償。（FB圖片）

有「抽水王」之稱的林作於意外發生後提供意見，認為受傷舞蹈員阿Mo（李啟言）應盡能力索償，不少網友留言指他終於「講人話」。林作（4日）今日再轉發有關PTSD的報道透露，有下線於MIRROR演唱會意外當晚坐正第一排，他說：「佢老味對到正一正望住個電視砸落Mo個頭度，當晚開始發惡夢。幸運的是上個月尾業績表現良好，但至今未能完全平復。」

2022年7月28日晚，MIRROR演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕跌下，砸中舞蹈員阿Mo（李啟言）。他眼中受傷。圖為事發時，其他舞蹈員正在搬開巨型屏幕，Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）停止唱歌，驚訝望向舞台中央。（勞顯亮攝）

談到賠償，林作指根據英國法律，倘若不在現場，只看到影片而有心理創傷而不能有理賠，他說：「但係人地真係在災難現場近距離接觸就話姐，餘下26萬人都喺現場㗎？根據英國法律，睇電視睇到心理受創傷，不能有理賠，因為並不能滿足causation也就是因果關係這個因素 - 太間接了。」

林作指根據英國法律，透過睇電視有心理創傷不能獲取理賠。（IG@jolamchok）

不過根據《精神疾病診斷與統計手冊第五版》創傷後壓力症診斷準則A1.4項顯示，除非親身經歷或目擊事件；受害者為你親密家人或朋友；或因工作理由持續或接觸到極端可佈細節，否則在電視或網絡上看見意外片段或圖片，並不構成PTSD。

《精神疾病診斷與統計手冊第五版》對PTSD的定義。（《精神疾病診斷與統計手冊第五版》 ）