聲夢傳奇2｜17歲蕭呈謙係「姚焯菲2.0」？　C君讚甜：叔叔不行了

《聲夢傳奇2》今晚（6/8）一集繼續紅藍隊對決的下半場，兩隊的分數可說是你來我往，爭持得十分激烈。



相信C君都係搞吓氣氛。（《聲夢傳奇2》截圖）

首位出場的是文佐匡（Sean），今次他終於一嘗唱Rap的心願，獲得不少評審的讚好。演出後，C君給評語時說：「首先我覺得Eric係咪有心玩你。因為比賽唱Rap係好難評價，Rap係比較專門。你揀呢首《Ice Ice Baby》的確係風靡全球，但同時喺Rap界係好有都好有爭議，亦都有同類情況出現過，就係《少理阿爸》。」最後C君還表示希望Sean和這個節目可以打破唱歌比賽不可以Rap的限制。

蕭呈謙（Nicole）真係好甜。（《聲夢傳奇2》截圖）

文佐匡（Sean）唱Rap。（《聲夢傳奇2》截圖）

說到蕭呈謙（Nicole）的表現，C君就十分搞笑的說：「真係叔叔不行了，睇到真係好甜。」他形容Nicole的演出光是用眼睇就已經有份甜蜜的感覺。

有啲火藥味。（《聲夢傳奇2》截圖）

另外今集的重點也放在金永衡（Christopher）身上，事緣一開始Christopher揀歌挑選了《Toxic》，不過經編曲編過後，他唱歌就顯示不太自在，認為不是自己的曲風。試唱時還被藍隊的評審們，特別是林二汶一輪責備。林二汶還十分不客氣說：「使唔使我哋避席畀你自己試一次先？你係咪好大壓力？你諗緊咩？你消化一下，好唔好？」

林二汶唔多滿意金永衡（Christopher）。（《聲夢傳奇2》截圖）

事後林二汶亦指出Christopher的問題，說：「佢就係要面子同驚俾人評價，其實佢一直都係咁。」林二汶的連珠爆發似乎也嚇怕了同為導師的布志綸，布志綸說：「我見到佢咁，所以我之後都唔敢再push佢。」但是演出後Christopher又意外獲得林二汶等導師的讚賞，林二汶還說：「我一路都好冷靜，但係我頭先竟然眼泛淚光。」果然是嚴師出高徒。

輸嗰隊要foul一個。（《聲夢傳奇2》截圖）

討論環節。（《聲夢傳奇2》截圖）

之不過，最後藍隊還是落敗。到揀人淘汰時一班導師在Christopher、Nicole和Timothy三位之間做選擇。JW王灝兒決意要留低Timothy，更因為自己的決定而激動落淚：「金仔同Tim你哋揀一個啦。」林二汶表示認為可以放棄Christopher。

JW王灝兒覺得因為自己決定而要foul走金永衡（Christopher），對佢有啲唔公平。（《聲夢傳奇2》截圖）