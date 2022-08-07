東張西望｜愛犬在游泳課時死去　狗café公開揶揄陳小姐：小心中暑

今日（7日）的《東張西望》講到日前一位狗主帶自己的狗隻到美孚一間狗café學習游泳，但狗隻在上課中途離世，狗café公開揶揄狗主及私下找善終公司催促快點處理屍體。

狗主帶自己的狗隻到美孚一間狗café學習游泳，但狗隻在上課中途離世 (節目截圖)

上月23日，狗主陳小姐帶自己的愛犬Butter到美孚一間有游泳設施的狗café學習游泳，該游泳訓練班更附設一對一的教練，在上課之前Butter一切正常沒有異樣。然後Butter被帶去洗澡及穿好救生衣，下水後開始時也沒什麼異樣，陳小姐透過CCTV看見游泳導師十分「眼瞓」，曾抱著圍欄在水中睡著了。陳小姐見導師精神情況不太好，立即加倍留意Butter的情況，她見Butter在水中時頭部傾側，於是立即與導師說，導師立即回應：「唔好大叫，我對聲音敏感！」陳小姐目睹Butter的鼻子曾經兩度浸在水中，再游一會，導師就發現Butter失去知覺，最後Butter離世。

事主陳小姐 (節目截圖)

陳小姐認為是狗café的過失，曾要求翻閱CCTV，狗café最後只交出了兩秒的片段，指當日的CCTV「壞了」。狗café負責人表示要等相關部門人員來拆CCTV，但陳小姐第二日回去狗café，CCTV已經被拆了下來，陳小姐連續3天到狗café要求道歉、賠償及追究責任，卻被狗café在社交平台公開Butter的死亡報告及公開揶揄Butter因為「中暑」而亡，更叫大家小心狗狗中暑情況。

陳小姐認為是狗café的過失，曾要求翻閱CCTV (節目截圖)

陳小姐稱有人不斷催促善終公司，希望可以盡快火化Butter的屍體，陳小姐又稱：「已經連續3日聯絡佢地，問佢地幾時火化，幾時可以處理條屍。」但陳小姐向善終公司表明沒有自己允許下並不能處理屍體，但善終公司見到有人不停催促，所以通知陳小姐。陳小姐妹妹表示想把Butter解剖尋回公義，《東張西望》主持曾聯絡狗café，狗café對於此事只回應：「件事已經交比警方同律師處理，至於真相就交畀佢地處理，其他唔方便講。」

陳小姐稱有人不斷催促善終公司希望可以盡快火化Butter的屍體 (節目截圖)

由於事件不停在網上發酵，狗café受到很多人指摘，所以節目明天會播出狗café負責人的回應，說出故事的另一個版本。