痞子殿下．劇評一｜周嘉洛、陳瀅加朱敏瀚組成「搞笑黃金三角」

無綫（TVB）劇集《痞子殿下》第1-5集劇評。



開播前有不少家庭觀眾期待《痞子殿下》，雖然首集節奏太快有種「趕頭趕命」的觀感且笑位太少，還好接下來4集挽回不少。要評定一套劇集成功與否，收視應該是最客觀的標準，其次要看的就是網上的熱度，網民「買單」與否。至於喜劇則有點不同，要符合前兩個因素之外，最重要一點是能不能帶來歡樂，引人發笑。

有細節位自然會好睇，嗰兩行鼻血真係好笑。（《痞子殿下》截圖）

周嘉洛、陳瀅加朱敏瀚係「搞笑黃金三角」

就前5集觀感而言《痞子殿下》是成功的，每集之中都有兩至三個引人發笑的gag位，特別是周嘉洛、陳瀅加上朱敏瀚三位更成為「搞笑擔當」，周嘉洛負責做下靶位被陳瀅糟質，同時周嘉洛又不斷地欺騙陳瀅，不讓她知道自己是某國公主，曾經追殺他的事實，朱敏瀚的定位則是冷面笑匠，構成一個絕佳的搞笑組合。

呢幅圖只能意會，不能夠明說。（《痞子殿下》截圖）

呢一幕真係好笑。（《痞子殿下》截圖）

當然《痞子殿下》的劇情也十分精彩，在周嘉洛逃避追殺陳瀅追殺，陳瀅尋回記憶的主線外，也加插了村民中毒變成喪屍、首振鎮地震危機等支線。就以第5集為例，在尾段故意留下「陳瀅可能是落毒真兇」的懸念位，也是令人追看的原因。值得一讚的是，支線故事並不是一個接一個，而是互相重疊，令劇情更豐富緊湊，同時《痞子殿下》劇中也致敬了不少經典情節，例如周嘉洛和陳瀅打馬吊的一幕，就出現了張學友「食屎啦你」這個經典場口，頗有《愛．回家之開心速遞》和《皆大歡喜》影子。

致敬《旺角卡門》張學友的演出「食屎啦你」。（《痞子殿下》截圖）

有啲gag位唔係個個人都明。（《痞子殿下》截圖）