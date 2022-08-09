樓價有得估｜陳敏之自爆海景舊居暴升逾2倍　四哥西貢大屋勁豪華

《樓價有得估》星期四（11日）播出的第三集，嘉賓陣容為郭子豪、黃嘉樂對戰宋宛穎、梁凱晴。為配合發問題目，是集外景主持黃婧靈（波波）帶大家參觀陳敏之位於將軍澳舊居及鄭啟泰現時租住的單位。最近搬了大屋的陳敏之，笑指希望可為舊居找到好租客：「呢間屋個海景View好靚，當年差唔多500萬買番嚟，依家升值已經去到千幾萬。」

陳敏之呢間將軍澳舊居嘅樓價已經升到逾千萬，佢話想為呢間屋搵個好租客。

鄭啟泰的大坑單位則同樣對住靚靚海景，鄭啟泰則開心Share寫意生活之道：「朝早起身望住維港飲咖啡，黃昏就飲紅酒睇吓書、吹吓色士風。」製作組另外又以當年四哥謝賢與狄波拉位於西貢相思灣的舊居作為題目，四哥當年「從零開始」親自設計西貢舊居，主人房對着無敵海景之餘，更有靚靚花園，到底四哥呢間屋同製作組嘅問題又有乜關係呢？

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