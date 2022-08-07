聲夢傳奇2｜與林二汶爭大鑊　JW爆喊並情緒激動：I Will Kill You

《聲夢傳奇 2》昨晚（6日）又foul一位參賽者，落敗的藍隊需淘汰一名學員，三位導師為了保住自家組員出盡牙力。在第一輪「淘汰人選」中，侯雋熙Duncan、金仔、蕭呈謙Nicole三人入圍，JW與二汶更為Nicole應否「有得留低」爭拗不已，JW說：「Nicole爭啲技巧，佢需要改善嘅嘢唔係短期內可以改到。」不過二汶卻力保心頭好：「長線真係見到呢個小朋友有潛質有Dramatic改變，如果佢真係有星途，何必呢個時候嘥咗佢。」陳奐仁亦力讚Nicole有其獨有優勢：「佢係有種特質可以咩都唔使做，都一樣得人鍾意。」

林二汶力保心頭好。

之後二汶提議將本輪憑《垃圾》唱出亮麗成績的陳昊廷Timothy加入被淘汰考慮之列，皆因覺得對方潛力有限，惹來JW激動反對謂：「我真係Foul唔到佢，佢今次太Shockingly Good，值得擁有多一次機會。」經過多番拉鋸，二汶決定捨棄本輪表現略為失色、兼欠缺「我超越我」精神的金仔，令覺得金仔不俗的JW大感進退兩難，最終JW放棄淘汰決定權，並情緒激動向二汶說：「I Will Kill You If Nicole Hasn’t Done Anything Good Next Time！」最終，藍隊總監陳奐仁忍痛宣布金仔成為本輪被淘汰學員，向來是開心果的金仔不但從容接受結果，還向導師們致謝以及安慰現場一眾落淚的學員謂：「唔好喊，喊咗要請食宵夜」。至於不捨金仔的JW，直到宣布金仔被Foul一刻仍是淚流不停，需要Alan從旁安慰。

JW嘈到喊。

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