Angelababy 5年前綠幕摳圖終正名？　網友諷演技才是最大問題

Angelababy（楊穎）日前為手游《劍俠世界3》代言，擔任「長歌大師姐」，一襲白衣仙氣飄飄，令不少網友回想起她在2017年劇集《孤芳不自賞》中扮演的「白娉婷」一角，即刻引起熱議。



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雖然Angelababy人氣一直高企，但演技長期飽受詬病，尤其是《孤芳不自賞》中瞪眼演技、綠幕摳圖等問題，更有傳她是入組養胎，因此被質疑不敬業。

隨著「Angelababy長歌夢回白聘婷」的話題登上微博熱搜，不少粉絲都為她澄清當年的傳言，並曬出實景拍攝短片與相關報道等，表示當年Angelababy是入組之後才知道已經懷孕，且並未告知劇組，不存在特殊照顧；其次，Angelababy有大量外景花絮，但成片因背景虛化太誇張，以及色調等問題，看起來似是綠幕加摳圖；再者，拍攝時正值盛夏，室內外都酷暑難耐，棚內油漆味重，對胎兒不利，而Angelababy還曾在拍攝期間中暑等。其實整套劇中，所有演員都有使用摳圖，導演鞠覺亮在訪問中也反復強調演員的檔期時間沒有問題，是劇組本身的調度安排不合理，導致多場戲份主演、群演各自分組完成，才導致大量摳圖鏡頭。

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不過，有網友認為，即便不摳圖，也不能說明Angelababy的演技問題：「等於說不扣圖這就是一部好劇了？是個什麼演技難道大家都沒眼睛嗎」、「演技才是最大的問題」、「這部戲對觀眾的傷害，至今我還歷歷在目」等。

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