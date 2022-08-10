楊冪女神地位岌岌可危　新一輯代言照大騷傲人身材被稱仙女下凡

內地藝人楊冪自與劉愷威離婚後寄情工作，不停接綜藝節目，更以不同的造型出場，楊冪雖然已經35歲，但仍然是不少人心目中的女神。但日前楊冪卻與韓團IVE成員張元英撞衫，令她女神地位突降變「阿豬媽」。楊冪自覺女神地位岌岌可危，所以接了一個內衣品牌的代言，以力保女神地位。

楊冪新一輯內衣代言照：

早前楊冪亦為了內衣品牌指攝了一系列的照片，完美的身材表露無遺，更曬出傲人的「事業線」，顯示自己的事業心多強，除了事業心重外，楊冪亦露出鎖骨線條，令一眾粉絲直呼「仙女下凡」，成功挽回女神地位。(微博圖片)

女神地位不保？

隨著內地不少女星冒起，如：楊紫、迪麗熱巴等新一代女神，而趙麗穎亦與楊冪同為女神，楊冪近日可謂人氣下滑，所以要急起直追。楊冪除了接拍了不少的劇集外，更接了不少的接綜藝節目：《密室大逃脫》第4季、《花兒與少年》第4季及《戰至嶺峰》等。楊冪早前曾訴說自己多年沒有去旅遊放鬆一下，所以壓力十分大，楊冪上月在錄影《密室大逃脫》第4季時弄傷了眼睛，也是休息了一個星期便復工，更趕到橫店拍攝新劇《狐妖小紅娘月紅篇》。

楊冪劇集定妝造型花絮照。（微博@楊冪嘉行工作室）

楊冪被冷嘲熱諷？

楊冪這樣勤力也沒有為她帶來好評語，反而被同劇的龔俊粉絲批評她為了賺到盡，在拍劇期間走去錄影綜藝節目，令自己受傷，然後就拖慢了劇組的進度。除了拖慢進度外，楊冪更自掏腰包慰勞台前幕後，同樣也受到了批評，被大家嘲諷她高調博宣傳，被批評得體無完膚。

龔俊靠耽改劇《山河令》彈起。（劇照）

「阿豬媽」定女神？

早前楊冪在《密室大逃脫》第4季錄影時與17歲的張員瑛撞衫，張元英天生是模特兒身型，楊冪頓時被比下去，網民直指她像「阿豬媽」。楊冪在內地的女神地位受到威脅，所以她不吝嗇地曬出姣好的身材。早前楊冪亦為了內衣品牌指攝了一系列的照片，完美的身材表露無遺，更曬出傲人的「事業線」，顯示自己的事業心多強，除了事業心重外，楊冪亦露出鎖骨線條，令一眾粉絲直呼「仙女下凡」，成功挽回女神地位。

但遇上張員瑛這樣的強敵，也讓網友紛紛表示，「張員瑛是老天爺搶著餵飯吃」、「單憑馬甲線就贏了」、「楊冪35歲有這樣的狀態也很好了」、「張員瑛太適合Miu Miu」。（《微博密室大逃脫》截圖）

點撃睇百變楊冪：