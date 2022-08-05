楊冪著Miu Miu小背心1秒變大媽？與小18歲韓國12頭身美女撞衫輸了

韓團IVE 17歲成員張員瑛以逆天的「12頭身」比例走紅，日前現身機場，她穿著Miu Miu標誌性的粉色背心套裝，清晰可見馬甲線與一雙大長腿。只是沒想到大陸女星楊冪已經穿過該套造型，兩人相差18歲撞衫引發討論。



張員瑛的少女風格受到Miu Miu寵愛，時常演繹品牌新系列，此次現身機場果然就換上Day-Night系列，粉色的緊身針織背心搭配半裙彰顯活潑氣息，延續過往的露腰風，張員瑛中空曬出馬甲線相當顯眼，一雙長腿自然不需要多說，整體狀態很輕盈。

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而楊冪則是搶在5月於《密室大逃脫》節目中就搭配了這套背心，將粉嫩色系發揮得很徹底，還加上BALMAIN粉白條紋針織衫呼應，更為多層次一些，但遇上張員瑛這樣的強敵，也讓網友紛紛表示，「張員瑛是老天爺搶著餵飯吃」、「單憑馬甲線就贏了」、「楊冪35歲有這樣的狀態也很好了」、「張員瑛太適合Miu Miu」。

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