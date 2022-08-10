胡杏兒新劇坐月被老公背叛？　開篇即懸疑︰我最想做的事就是殺人

胡杏兒近年轉戰內地市場，早前繼參加完綜藝節目《乘風破浪3》後，日前新劇《今生也是第一次》正式煞科，並官宣陣容，發布劇照與預告，令觀眾倍感期待。



杏兒已於近日返港。（Instagram@hakkaphil）

劇集由王子文、唐藝昕、胡杏兒、艾倫、劉凱、馬志威主演，分別從三個不同年代的女性視角展開，講述三個時代下年輕人在人生轉折的重要階段遇到的壓力和挑戰。而三位女主角的海報都一分為二，呈現出兩種截然不同的人生狀態，自由、主角、做夢、麻煩、蛻變、成為分別是三人的關鍵詞，杏兒飾演的戴思瑾以一頭短髮亮相，一邊是神色凝重、樸素堅忍的樣子，一邊是率性十足、容光煥發的狀態，寫著「這是一個關於蛻變的故事，你希望孩子成為什麼樣的人，要先成為那個人。」

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預告一開篇就顯示「你覺得人生是？」隨即便呈現三位女主角對著鏡頭大笑的畫面，然後畫風突變，先是杏兒說：「我最想做的事，就是殺人」，因懷疑老公出軌，便有了用筆「殺人」的一幕；之後又是唐藝昕陶醉熱舞，再到王子文以輕鬆淡定的口吻表示「昨天一不小心生了個孩子」，最後還有男性懷孕的一幕，充滿喜感與戲劇，相當新穎，令人摸不清這套劇到底是什麼內容，吊足觀眾胃口。

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《今生也是第一次》是芒果TV自製劇，將登陸湖南衛視與芒果TV季風劇場。芒果季風是湖南衛視的周播劇場，每套只打造12集，每集70分鐘左右。自去年5月推出以來，多套劇集備受好評，包括《我在他鄉挺好的》、《江照黎明》、《妻子的選擇》等，都引起很大迴響。