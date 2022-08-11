Yumi.k自拍影片突然流鼻血　眼利網民卻聚焦1位置苦勸千祈咪照鏡

網紅Yumi.k身材相當傲人，Facebook也有接近300萬人追蹤，可說是不少男性心目中的巨胸女神。最近剛從南韓旅遊返台的她，卻透露身體出現不明狀況。包含頭暈、想吐、反胃，甚至是狂流鼻血等症狀都讓他快嚇壞。



最近Yumi.k自拍影片，準備幫家裡貓咪換飼料時，鼻血卻突然流了出來，驚嚇畫面也全都錄。但放到網路上後，網友看到她的穿著，笑稱：「我們也流鼻血了！」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

Yumi.k「流鼻血」穿著爆討論

Yumi.k先是在IG以黑底白字透露自己返台後，突然出現多種不明狀況，趕緊向粉絲求救是怎麼回事。沒想到才剛過一天，她又曬出2段影片，其中一個影片是她在裝貓飼料到一半，鼻血突然流出來的模樣，讓她自己都嚇壞。不過有眼利粉絲發現，她當時戴著眼鏡、只穿上一件單薄的內衣，看起來跟平常霸氣的模樣完全不同，加上內衣的材質相當透膚，雪乳也快跟著蹦出來。

【圖輯】點圖放大看更多Yumi.k靚相👇👇👇

+ 23

影片曝光後，粉絲也都心疼留言「好好做一次全身健康檢查」、「保重」、「快去看醫生」、「妳看起來好不舒服，祝你早日康復」不過也有粉絲看到Yumi太惹火的穿著，笑喊：「叫你不要照鏡子，看到自己太辣流鼻血了吧！」、「看到自己身材正成這樣，鼻子都忍不住流血！」Yumi.k則回應可能是最近在吃藥，猜測應該是藥的副作用，之後復診會再詢問當地醫生。

延伸閱讀：

拍攝者不救！女高中生裙子被書包夾進去 ლ(｀∀´ლ)一轉身竟是神級美胸網紅「完美致敬神作漫畫」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】