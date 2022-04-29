網紅Yumi.k隔離期間「咁做運動」慰粉絲　IG 32秒短片震撼鏡頭

49歲台灣藝人劉畊宏近來將演藝重心轉往中國，日前和妻子王婉霏一同在抖音開直播跳起「毽子操」爆紅，一個月粉絲數就超過2千萬。日前網紅Yumi.k因被匡列隔離中，分享居家跳毽子操的32秒影片，雖然敘述自己「肥肚左右搖擺」，但不少網友只看到雪乳上下晃動，也不知道她的姿勢到底標不標準。



IG有132萬粉絲追蹤的網紅Yumi.k日前因有確診者接觸史，正在居家隔離中，日前在IG分享一段32秒影片，表示「被抖音洗腦，跟著跳起來」，只見她上半身穿著紅色小背心、下半身穿著牛仔褲，跟著劉畊宏抖音影片跳起毽子操，還稱「看到我的肥肚在那裡左右搖擺嗎」，誤以為毽子操跳起來很容易，沒想到跳到第4次時腿已無力，「接下來2天腿抬不起來」。

【圖輯】點圖放大看Yumi.k的IG 32秒短片👇👇👇

+ 6

Yumi.k邊運動邊吐舌的影片1天觀看破10萬次，她雖稱肚肚左右晃動，但在這32秒的過程，似乎只見雪乳有規律地上下晃動，讓不少網友直呼「我好暈」、「確定是肚子？」、「我看了一個多小時，怎麼還是找不到肥肚呀？」、「好白好彈性哦」、「影片好晃」、「這波地震可以接受。」也有人認真提醒，「換個材質的褲子，（運動）應該會好一點。」

【圖輯】點圖放大看更多網紅Yumi.k的IG性感照👇👇👇

+ 3

延伸閱讀：

台積工程師聯誼超搶手？ 他驚百萬年薪面前「超帥」兩字輸了

為還6萬債想確診「求病毒體液」 她打3劑BNT憂：怕感染不了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】