Yumi.k著性感肚兜爆紅獲封蝴蝶姐姐　新相心口驚現咖哩雞再惹關注

台灣男星羅志祥（小豬）睽違六年日前在高雄小巨蛋舉辦演唱會，還在舞台上自嘲過去「時間管理大師」的醜聞風波，未料台下竟出現「蝴蝶姐姐」，她僅穿一件肚兜，豐滿上圍包不住炸出來，該名女子瞬間在網路上爆紅，而她時隔兩日在社群上更新照片，渾圓美胸突出現吻痕，網友焦點全失紛紛留言直呼「羨慕」。



【圖輯】點圖放大看Yumi.k「心口疑似出現吻痕」的新相及更多性感照👇👇👇

+ 23

羅志祥7月10號於高雄小巨蛋嗨唱，還不忘自嘲過去所發生的風波，但沒想到台下驚見「蝴蝶姐姐」身穿蝴蝶造型的紫色肚兜現身，她的長輩豐滿到上衣包不住，而此人正是百萬網美「Yumi.k」。Yumi經常透過IG分享性感福利照，而12號她更新的照片引起關注，她身穿細肩上衣，美胸上竟出現吻痕，讓網友們焦點全歪。

Yumi解釋，因為心臟問題到醫院做檢查，未料出現吻痕：「被吸住的當下還有點痛」，自己也疑問，透露以前去檢查都沒有痕跡。該文章瞬間引起大批網友關注，許多網友歪樓表示：「您確定有吸對？」、「羨慕聽診器」、「我也要種」；不過也有網友認真分析，「這是做心電圖的痕跡吧」、「重覆使用吸盤式的會這樣！抛棄型用貼的，就不會這樣了」。

延伸閱讀：

《魷魚遊戲》再寫歷史！艾美獎14項入圍 和《怪奇物語》爭最佳影集

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】