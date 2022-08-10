重溫最誇執二灘事件　劉德華1原因拒演《古惑仔》鄭伊健做即爆紅

鄭伊健當年演出《古惑仔》系列電影，飾演「陳浩南」一角紅遍兩岸三地，他近年較少出現螢光幕，日前低調赴台拍攝新作品。



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現年54歲的鄭伊健，當年其實在演藝圈打滾多年，卻一直未能有代表作，直到接演《古惑仔》才讓他一砲而紅，而其實當時陳浩南一角本是為了劉德華量身定做，因劉德華拒演黑道，角色才落到他身上。

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據悉，《古惑仔》中陳浩南一角原是按照劉德華形象量身打造，導演劉偉強第一時間也屬意劉德華出演，不過劉德華因為覺得飾演黑道，可能會給青少年造成負面影響，因此便婉拒，後來名導王晶向劉偉強推薦了鄭伊健，鄭伊健一開始也不願，身為老闆的王晶百般勸說下才讓他點頭接下，這才成就了受到無數觀眾喜愛的陳浩南。

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後來，因為《古惑仔》一上映便獲得極大成功，一年內甚至連上了《古惑仔》系列作品，每一部都創下超好成績，鄭伊健也因此登上事業巔峰，一瞬間成了最炙手可熱的頂尖男星，之後也乘著這股氣勢，成功進軍歌壇，順勢橫掃多項大獎，人氣一度差點要壓過劉德華，可惜後來他便將重心轉到家庭生活，慢慢淡出螢光幕前。

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