鄭伊健蒙嘉慧9年婚姻保鮮秘訣「3甜蜜舉動」證世上有童話般愛情

鄭伊健蒙嘉慧｜現年54歲鄭伊健跟48歲的蒙嘉慧自2013後結婚後，低調享受二人世界甚少放閃。疫情前，鄭伊健與蒙嘉慧經常前往日本短住，亦在日本福岡買樓。2020年，夫妻二人更豪花七位數於日本開設房地產公司，日前蒙嘉慧在個人社交平台發布自己身處福岡的消息，更拍片向大家介紹福崗公園，片中蒙嘉慧身穿黑色背心與長褲，並無懼素顏示人。影片上傳後不少網民都笑言蒙嘉慧在日本必定是好食好住，身形變化不少。



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鄭伊健蒙嘉慧｜蒙嘉慧在個人社交平台發希自己身處福岡的消息，更拍片向大家介紹福崗公園，（FACEBOOK@蒙嘉慧）

在娛樂圈有不少「神仙夫婦」，結婚多年恩愛依舊。不過要數到最低調、最貼地的一對不得不提鄭伊健、蒙嘉慧兩夫婦，二人自交往至婚後生活一直都是低調進行。自2013年正式完婚後，今年已是鄭伊健與蒙嘉慧結婚9周年，雖然二人戀情向來低調，但不難從生活細節中感受到他們愛情的甜蜜，以下整合了鄭伊健、蒙嘉慧維繫愛情的秘訣，到底他們交往至婚後的保鮮法則是甚麼？

鄭伊健蒙嘉慧｜跟梁詠琪分手後不久，鄭伊健在朋友的介紹下，認識了同樣喜歡羽毛球的蒙嘉慧，二人更一拍即合。（VCG）

鄭伊健蒙嘉慧維繫愛情秘訣

眾所周知鄭伊健在遇上蒙嘉慧前，跟邵美琪及梁詠琪曾有過一段情，而且三人更一度陷入「三角戀」，有傳當年鄭伊健跟邵美琪交往期間，鄭伊健跟梁詠琪因合作舞台劇《仲夏夜狂想曲》而傳出緋聞，最終梁詠琪被指介入二人戀情致鄭伊健跟邵美琪分手告終，令「奪麵雙琪」的三角戀事件轟動全城。

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鄭伊健跟兩位前度都先後拍拖 7 年，但兩段情都未能打破「七年魔咒」而分手，因此外界亦封鄭伊健為「情場浪子」。直至這位浪子遇上一生最愛蒙嘉慧，不但成功克服「七年魔咒」，交往7年多後鄭伊健決定成家立室，並承諾照顧蒙嘉慧一生一世。婚後蒙嘉慧漸漸淡出幕前，而鄭伊健亦會在遇上合適的劇本才會出演幕前，二人亦早有共識不生孩子，好好享受二人世界。

鄭伊健蒙嘉慧｜鄭伊健在遇上蒙嘉慧前，跟邵美琪及梁詠琪曾有過一段情，而且三人更一度陷入「三角戀」。（VCG）

鄭伊健蒙嘉慧｜1. 趣味相投 彼此合得来

鄭伊健與蒙嘉慧是通過羽毛球而結緣，「大細路」的鄭伊健至今亦相當愛玩，熱愛玩電子遊戲，所謂：「在對的時間遇上對的人」正正是最好來形容鄭伊健與蒙嘉慧的感情。他同樣遇上貪玩的蒙嘉慧，鄭伊健曾說：「蒙嘉慧貪玩的性格是我的兩倍」，當年手機遊戲《Pokemon Go》紅遍一時，鄭伊健與蒙嘉慧更一同外出「捉精靈」，在二人個人社交平台不時看到夫婦結伴同行參與滑雪及潛水等活動。

鄭伊健金蒙嘉慧趣味相投，彼此合得来。（WEIBO@鄭伊健）

鄭伊健蒙嘉慧｜2. 生活平淡自然

早年，蒙嘉慧曾公開揶揄丈夫鄭伊健因遊戲一事，話說當時蒙嘉慧在個人社交平台大呻被丈夫賣掉自己課金的武器：「打緊蕯爾達無雙，正準備出售冇用武器之際，突然部機不受控制賣出心愛武器⋯⋯條友仔大叫：『有冇攪錯，個手掣壞咗...冇陰功未save㗎』我：『阿腥，你控制緊我部機，你冷靜d。企埋牆，俾我用原力打你一身，我會平衡番d。』」當時網民見狀後建議鄭伊健跪玻璃，讓太太消氣，趣事中可以看到二人的甜蜜時刻。

蒙嘉慧不但成功收服這位大男孩，而鄭伊健亦遇上一個會瘋狂陪他玩的小女孩。（WEIBO@蒙嘉慧）

鄭伊健蒙嘉慧｜3. 不用刻意放閃

雖則二人不會公開高調放閃，亦不會一同出席公開活動，不過大家都在二人生活細節中已感受到恩愛的證據。去年鄭伊健生日時，蒙嘉慧在個人社交平台上發文分享了夫婦二人間的對話。當時蒙嘉慧問：「老公，如果我第時變咗做肥婆呢⋯⋯」而鄭伊健則秒回：「唔係第時，已經係」，在二人的字裡行間已深深感受到幸福溫馨的生活。

在鄭伊健、蒙嘉慧生活細節中，已感受到二人的恩愛證據。 （IG@yoyomungofficial

當兩個人交往得愈久，可能會分不清是愛還是一種習慣，甚至會把對方的好視為理所當然。在鄭伊健與蒙嘉慧的感情中，可見二人對感情或婚姻都是以順其自然的態度面對，蒙嘉慧交往多年從不要求對方迎娶自己，她一直深信時間一到，要來的始終會來。正正二人以這個態度面對，才在相處上如此合得來，最終蒙嘉慧不但成功收服這位大男孩，而鄭伊健亦遇上一個願意瘋狂陪他玩的小女孩，因此真正好的愛情正是平淡自然的相處。

【鄭伊健蒙嘉慧 Q&A】