東張西望｜培正小學附屬大樓落成十年　有學生稱好少用：好神秘

今日（10日）的《東張西望》講到一座樓高15層的大廈坐落九龍窩打老道，為培正小學的附屬大樓。但根據現今教育規例，小學生不可以於高過地面24米的樓層進行活動，因為要保障小學生的安全，這座大樓興建出來豈不是得物無所用？

一座樓高15層的大廈坐落九龍窩打老道，為培正小學的附屬大樓 (節目截圖)

《東張西望》主持訪問了附近的途人，看看大家知不知道這座大樓的用途，而大家都見到大樓上的「香港培正小學」字樣，便猜測大樓為小學所用。《東張西望》主持亦訪問了培正小學的學生，學生表示這座K座大樓很少會用，怎至有些同學表示未去過這座大樓，有學生則形容：「呢座大樓好神秘！」

《東張西望》主持訪問了附近的途人，看看大家知不知道這座大樓的用途 (節目截圖)

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大樓於2006年興建，2014年落成，根據培正小學網頁所指大樓低層內主要為禮堂、籃球場、體育館及舞台等設施，而高層則為音樂室、多用途活動室及教員室等。有培正小學的校友對於大樓亦一頭霧水，校友羅先生指這大樓是當年他們向其他校友集資而成，羅先生心想能惠及師弟妹，所以一呼百應集資，有校友更捐出過千萬。其後有校友覺得不對勁，建築費由一億升到二億多，其後更發現參與的捐款興建新大樓，竟然有培正專業書院。

大樓於2006年興建，2014年落成 (節目截圖)

但校友指這個培正書院並不屬於培正正校，所以向母校查詢，而培正則回覆：「校方經與辦學團體商議後，辦學團體同意培正專業書院將不會於2014/2015年度遷入大樓，而培正小學將對大樓繼續維持其管理及控制權。」經過校友的查詢後，最近該大樓使用率已經回升，不少學生亦表示自己在K大樓上課外活動。